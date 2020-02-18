به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر سه شنبه در نشست با نمایندگان فرمانداری گرگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: انتخاباتی با حضور گسترده مردم آثار مثبتی را برای استان و کشور به همراه خواهد داشت.

وی افزود: دشمن همواره به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی بوده و انتخابات باشکوه موجب دفع شر دشمنان این آب و خاک خواهد شد.

حق شناس ادامه داد: باید از تمام توان برای حضور گسترده مردم در انتخابات دوم اسفند استفاده کنیم چراکه این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.

استاندار گلستان یادآور شد: نمایندگان فرمانداری ها باید با اشراف بر قانون به اجرای فعالیت های خود بپردازند چرا که مسئولیت صندوق های رای به عهده نمایندگان فرمانداری ها است.

حق شناس خاطرنشان کرد: حدود ۲۷ هزار نفر از اعم از هیات های اجرایی، نظارت، بازرسی و نیروهای تامین امنیت انتخابات تلاش می کنند انتخابات به خوبی برگزار شود.

لازم به ذکر است هزار و ۳۸۹ صندوق وظیفه اخذ رای مردم را در ۱۴ شهرستان استان گلستان و ۶ حوزه انتخابیه برای انتخاب هفت نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند برعهده دارند.