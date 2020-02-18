به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی نیا عصر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: برخورد تریلی با اتوبوس در ۱۴۰ کیلومتری مانده به زنجان از طرف تبریز یک فوتی و۲۳ مصدوم برجای گذاشت.

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی از کشته شدن یک نفر در این سانحه رانندگی خبر داد و گفت: این حادثه که عصر امروز به اورژانس اطلاع داده شد شش دستگاه آمبولانس اورژانس از پایگاه‌های بارگاه، قویون قشلاقی، سلوک، قره بابا، قافلانکوه و تیم نجات هلال احمر سریعاً به محل اعزام شدند.

وی گفت: پس از عملیات امداد و رها سازی، فوت یک مرد ۳۵ ساله تأیید و ۲۳ مصدوم تحت اقدامات درمانی پیش بیمارستانی به بیمارستان امام حسین (ع) هشترود انتقال یافتند.

وی گفت: پس از ادامه درمان و تثبیت شرایط مصدومین در بیمارستان هشترود و نیاز به اقدامات تخصصی اتوبوس آمبولانس جهت انتقال برخی مصدومین از تبریز عازم هشترود شد.

گفتنی است اتوبوس از تهران عازم تبریز بود.