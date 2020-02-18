امسال ۲۴ واحد مسکونی برای نیازمندان در بهشهر احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن پورقربان شامگاه سه شنبه در حاشیه افتتاح خانه محروم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به محرومیت زدایی گفت: به همت گروه‌های جهادی بسیج سازندگی بهشهر و کمیته امداد، سه واحد خانه محروم در روستاهای کیاسر چالکده و زاغمرز مورد بهره‌برداری قرار گرفت تا صاحبان آن در منزلی جدید و نو به ادامه زندگی بپردازند.

فرمانده سپاه بهشهر با اعلام اینکه واحدها با هزینه تقریبی حدود ۱۸۰ میلیون تومان در مدت ۶ ماه آماده شد، افزود: برای هر واحد مبلغ ۶۰ میلیون تومان هزینه شده است.

پورقربان در ادامه از افتتاح ۲۴ واحد خانه محروم در امسال خبر داد و گفت: از مجموعه ۲۸ واحد خانه محروم برنامه‌ریزی شده برای تحویل در سال ۹۸ از سوی بسیج سازندگی بهشهر، ۲۴ واحد تحویل داده شده و ۴ واحد نیز در ماه اسفند افتتاح خواهد شد.

به گفته فرمانده سپاه بهشهر ساخت خانه‌های محرومان در مناطق آسیب‌دیده و دوردست یکی از مأموریت‌های واگذار شده به بسیج سازندگی بوده که این پروژه‌ها در سطح شهرستان از سوی کمیته امداد و بهزیستی تحویل بسیج سازندگی داده شده است