  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۲۰:۵۹

هفته دوم لیگ قهرمانان؛

شکست سنگین سپاهان برابر السد/ ژاوی به قلعه‌نویی درس فوتبال داد

شکست سنگین سپاهان برابر السد/ ژاوی به قلعه‌نویی درس فوتبال داد

تیم فوتبال سپاهان دومین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا را با یک شکست سنگین به پایان برد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هفته دوم رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا شامگاه امروز سه شنبه تیم سپاهان در ورزشگاه اختصاصی السد به مصاف شاگردان ژاوی رفت که این دیدار با برتری ۳ بر صفر تیم میزبان به پایان رسید.

اکرم عفیف(۵۱)، حسن الهیدوس(۷۲ و ۷۸) برای تیم السد گل زدند.

زردپوشان اصفهانی که در نخستین  دیدار خود برابر العین امارات به برتری ۴ بر صفر دست پیدا کرده بودند، نیمه اول دیدار با السد را با تساوی بدون گل به پایان بردند اما در نیمه دوم که به نیمه مربیان مشهور است، ژاوی درس بزرگی به امیر قلعه نویی داد.

در نیمه دوم تیم السد موفق شد با استفاده از ضعف خط دفاعی سپاهان به سه گل دست پیدا کند و شکست سنگینی را به نماینده ایران وارد کند.

در دیگر دیدار گروه چهارم لیگ قهرمانان آسیا تیم النصر عربستان با نتیجه 2 بر یک تیم العین امارات را شکست داد.

کد مطلب 4856478
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها