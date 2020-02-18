به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هفته دوم رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا شامگاه امروز سه شنبه تیم سپاهان در ورزشگاه اختصاصی السد به مصاف شاگردان ژاوی رفت که این دیدار با برتری ۳ بر صفر تیم میزبان به پایان رسید.

اکرم عفیف(۵۱)، حسن الهیدوس(۷۲ و ۷۸) برای تیم السد گل زدند.

زردپوشان اصفهانی که در نخستین دیدار خود برابر العین امارات به برتری ۴ بر صفر دست پیدا کرده بودند، نیمه اول دیدار با السد را با تساوی بدون گل به پایان بردند اما در نیمه دوم که به نیمه مربیان مشهور است، ژاوی درس بزرگی به امیر قلعه نویی داد.

در نیمه دوم تیم السد موفق شد با استفاده از ضعف خط دفاعی سپاهان به سه گل دست پیدا کند و شکست سنگینی را به نماینده ایران وارد کند.

در دیگر دیدار گروه چهارم لیگ قهرمانان آسیا تیم النصر عربستان با نتیجه 2 بر یک تیم العین امارات را شکست داد.