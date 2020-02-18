فرمانداران بر اجرای سند سازگاری با کم آبی درشهرستان ها نظارت کنند

به گزارش خبرنگار، سید علی آقازاده روز سه شنبه در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان مرکزی در اراک اظهار داشت: در حال حاضر میانگین بارندگی در استان تا این لحظه عقب تر از سال گذشته است و احتمال می‌رود سالی پر تنش در حوزه کشاورزی، صنعت و خدمات داشته باشیم.

وی ادامه داد: فرمانداران شهرستان‌ها تعهدات خود را نسبت به پر و مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیر مجاز تا پایان امسال انجام دهند.

استاندار مرکزی گفت: با توجه به تصویب سند سازگاری با کم آبی در استان که به تأیید وزارت نیرو نیز خواهد رسید و از سال آینده اجرایی خواهد شد، باید فرمانداران اقدامات و برنامه ریزی لازم را در شهرستان‌ها ی مربوطه داشته باشند تا بتوان از ذخایر آبی موجود محافظت کرد.

آقازاده ضمن تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب بیان داشت: در بحث کشاورزی باید از روش‌های نوین استفاده کرد و با حمایت‌های لازم از این میزان آب حداکثر بهره برداری را به عمل آورد.

وی افزود: در بحث مقابله با آلودگی چاه‌های آب شرب و صنعتی موجود در سطح استان باید پیشنهادهای ارائه شده کار گروه مدیریت کیفیت منابع آب در دستور کار قرار گیرد.

استاندار مرکزی اظهار کرد: در ارتباط با جلوگیری از وقوع سیل در هر نوع بارندگی باید یک کارگروه توسط ستاد مدیریت بحران استان تشکیل شود تا آمادگی لازم را در برابر این قبیل حوادث تا اواخر نوروز داشته باشیم.