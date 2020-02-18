دفتر جهانگیری شایعه جلسه با فعالان اقتصادی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی انتشار اطلاعیه‌ای در فضای مجازی مبنی بر برگزاری جلسه فعالان اقتصادی با حضور جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی در سالن تلاش در روز چهارشنبه ٣٠ بهمن، ضمن تکذیب موضوع به اطلاع می‌رساند در برنامه‌های روز چهارشنبه مورخ ٣٠ بهمن ماه معاون اول محترم رئیس جمهور هیچگونه برنامه‌ای تحت این عنوان وجود ندارد. یادآوری می‌شود کلیه اخبار و برنامه‌های معاون اول محترم رئیس جمهور فقط از طریق دفتر ایشان اطلاع رسانی می‌شود.

دفتر معاون اول رئیس جمهور