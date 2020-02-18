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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۲۳:۵۸

مرکز روسی برای آشتی در سوریه؛

آمریکا شبه نظامیان در شمال شرق سوریه را به تسلیحات مجهز می کند

آمریکا شبه نظامیان در شمال شرق سوریه را به تسلیحات مجهز می کند

«مرکز روسی برای آشتی در سوریه» از ارسال مقادیر قابل توجهی تسلیحات نظامی و مهمات از سوی نیروهای آمریکا برای شبه نظامیان محلی در شمال شرق سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «مرکز روسیه برای آشتی در سوریه» اعلام کرد که ارتش آمریکا شبه نظامیان محلی در شمال شرق سوریه را به مقادیر قابل توجهی مهمات و تسلیحات نظامی مجهز کرده اند که این تسلیحات علیه غیرنظامیان و نیروهای نظامی ترکیه بکار می‌روند.

«اولِگ ژوراولف» روز سه شنبه در یک نشست توجیهی گفت: «فرماندهی آمریکا در منطقه به شدت در حال اشباع منطقه شرق رود فرات با مهمات و تسلیحات نظامی است. از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی، ۱۳ کاروان نظامی از عراق وارد سوریه شده اند که حامل بیش از ۸۰ دستگاه وسیله نقلیه زرهی و حدود ۳۰۰ دستگاه کامیون مملو از انواع مختلف تسلیحات، مهمات و تجهیزات بودند».

ژوراولف تأکید کرد که این تسلیحات ارسالی هم در جریان درگیریهای گروههای شبه نظامی در منطقه شرق فرات و همچنین علیه نیروهای نظامی ترکیه در شمال سوریه بکار می‌روند.

طبق اظهارات این مقام روسیه، به دلیل وضعیت فاجعه بار انسانی و حملات مکرر شبه نظامیان، غیرنظامیان در حال ترک منطقه شمال شرق سوریه و حرکت به سمت مناطق تحت کنترل دولت قانونی این کشور هستند.

پیش از این نیز، گزارشها حاکی از آن بود که بیش از ۵۰ دستگاه وسیله نقلیه زرهی ارتش آمریکا از عراق وارد استان الحسکه در شمال شرق سوریه شده اند.

کد مطلب 4856541

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