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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۰۹

کارگاه روان شناسی شادی در مازندران برگزار می شود

مازندران - خبرگزاری مهر : به منظور ارتقاء سطح سلامت و بهداشت روانی و پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی در بین دانش آموزان کارگاه روان شناسی در 10منطقه و شهر مازندران برگزار می شود.

کارشناس مسئول مشاوره سازمان آموزش و پرورش مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر ، هدف از تشکیل این کارگاه را شناخت و تاثیر افکار و باورهای مثبت در ایجاد احساس خوشایند، آشنایی با تاثیر افکار و باورهای منفی در زندگی و ارائه شیوه ها و روش های شاد زیستن و کسب مهارت های لازم در خصوص احساس شاد زیستن عنوان کرد.

محمد مختاری افزود : این طرح به صورت کارگاه های آموزشی و کارگاه های خلاقیت توسط مربیان برجسته حوزه روان شناسی و مشاوره در گروه های 30 نفری به اجرا در می آید.

وی اظهار داشت : با اجرای این طرح هزار و 200 نفر از دانش آموزان استان با مهارت های لازم در مورد چگونگی شاد زیستن آشنا خواهند شد.

 

کد مطلب 485675

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