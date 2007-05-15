کارگاه روان شناسی شادی در مازندران برگزار می شود

کارشناس مسئول مشاوره سازمان آموزش و پرورش مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر ، هدف از تشکیل این کارگاه را شناخت و تاثیر افکار و باورهای مثبت در ایجاد احساس خوشایند، آشنایی با تاثیر افکار و باورهای منفی در زندگی و ارائه شیوه ها و روش های شاد زیستن و کسب مهارت های لازم در خصوص احساس شاد زیستن عنوان کرد.

محمد مختاری افزود : این طرح به صورت کارگاه های آموزشی و کارگاه های خلاقیت توسط مربیان برجسته حوزه روان شناسی و مشاوره در گروه های 30 نفری به اجرا در می آید.

وی اظهار داشت : با اجرای این طرح هزار و 200 نفر از دانش آموزان استان با مهارت های لازم در مورد چگونگی شاد زیستن آشنا خواهند شد.