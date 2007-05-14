۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۹:۲۶

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس :

سالانه 30 درصد محصولات کشاورزی کشور به ضایعات تبدیل می شود

مازندران - خبرگزاری مهر : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت : سالانه 30 درصد محصولات کشاورزی کشور به ضایعات تبدیل می شود .

جعفر قلی راهب در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری، میزان تولید سالانه انواع محصولات کشاورزی کشور را حدود 100 میلیون تن عنوان  و افزود : بیش از30 درصد این محصولات در مراحل مختلف داشت، برداشت، حمل و نقل و انبار، به ضایعات تبدیل می شوند.

وی  خاطرنشان کرد : کمبود صنایع تبدیلی ، عدم بکارگیری کارگران ماهر ، بسته بندی نامناسب و عوامل جوی از جمله عوامل از بین رفتن بخش عمده محصولات کشاورزی است .

نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی ساخت سردخانه، راه اندازی کارخانه های وابسته، بهینه سازی سیستم حمل و نقل و بسته بندی را برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی ضروری دانست.

 

