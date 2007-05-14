سالانه 30 درصد محصولات کشاورزی کشور به ضایعات تبدیل می شود

جعفر قلی راهب در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری، میزان تولید سالانه انواع محصولات کشاورزی کشور را حدود 100 میلیون تن عنوان و افزود : بیش از30 درصد این محصولات در مراحل مختلف داشت، برداشت، حمل و نقل و انبار، به ضایعات تبدیل می شوند.

وی خاطرنشان کرد : کمبود صنایع تبدیلی ، عدم بکارگیری کارگران ماهر ، بسته بندی نامناسب و عوامل جوی از جمله عوامل از بین رفتن بخش عمده محصولات کشاورزی است .

نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی ساخت سردخانه، راه اندازی کارخانه های وابسته، بهینه سازی سیستم حمل و نقل و بسته بندی را برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی ضروری دانست.