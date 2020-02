به گزارش خبرنگار مهر، این نشست علمی با حضور پروفسور «ادوارد رونگ» رئیس دانشکده تاریخ جهانی انیستیتو روابط بین الملل در دانشگاه فدرال کازان روسیه برگزار خواهد شد.

موضوع سخنرانی این نشست «DNF and the proskynesis in the Achaemenid Empire» است.

همچنین دکتر مهرداد ملک زاده، باستان شناس و مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با موضوع «اعلام ایرانی باستان در ویرایش اکدی نبشته های هخامنشی، پارسی یا مادی؟» و دکتر حمیدرضا پیغمبری، استادیار گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس (زمینه تخصصی ایران باستان و جغرافیای تاریخی) پیرامون «ناوگان هخامنشی و انعکاس آن در اثر مُهرهای تخت جمشید» سخنرانی خواهند داشت.

«نسخه بابلی کتیبه خشایارشاه، موسوم به کتیبه حرم از نگاهی دیگر» عنوان دیگر سخنرانی این نشست است که توسط سهیل دلشاد، دانشجوی دکتری در مؤسسه ایرانشناسی دانشگاه آزاد برلین ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست علمی تخصصی سالانه سرو شیراز پنجشنبه اول اسفندماه ساعت ۱۶ در مجتمع فرهنگی رفاهی جهاد دانشگاهی شیراز برگزار می‌شود.