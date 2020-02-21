به گزارش خبرنگارمهر، کنفرانس تاریخ منطق در روز ۲۹ و ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۲ در زوریخ- سوئیس برگزار می‌شود.

محور کلی موضوعات شامل منطق، تاریخ منطق، منطق یونانی، هندی و عربی، ظهور منطق مدرن، منطق محاسباتی، تاریخچه مفاهیم اصلی منطق، منطق در قرن بیستم، منطق استقرایی، منطق، راسل و کلیسا، منطق قرون وسطایی و رنسانس، منطق انگلیس در قرن نوزدهم، منطق و روش‌های آن در قرن بیستم و… است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۲/۰۷/zurich/ICHL/sponsorship در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۳ فوریه ۲۰۲۱ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/history-of-logic-conference-in-july-۲۰۲۲-in-zurich مراجعه گردد.