به گزارش خبرنگارمهر، کنفرانس تاریخ منطق در روز ۲۹ و ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۲ در زوریخ- سوئیس برگزار میشود.
محور کلی موضوعات شامل منطق، تاریخ منطق، منطق یونانی، هندی و عربی، ظهور منطق مدرن، منطق محاسباتی، تاریخچه مفاهیم اصلی منطق، منطق در قرن بیستم، منطق استقرایی، منطق، راسل و کلیسا، منطق قرون وسطایی و رنسانس، منطق انگلیس در قرن نوزدهم، منطق و روشهای آن در قرن بیستم و… است.
علاقمندان به موضوعات فوق میتوانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۲/۰۷/zurich/ICHL/sponsorship در این کنفرانس مشارکت نمایند.
مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۳ فوریه ۲۰۲۱ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/history-of-logic-conference-in-july-۲۰۲۲-in-zurich مراجعه گردد.
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