عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-"کاندولیزا رایس" وزیر امورخارجه آمریکا شب گذشته برای گفتگو با مقامهای روسیه به ویژه درباره طرح جنجال برانگیز عازم مسکو شد.
- مسئولان دو جنبش حماس و فتح اعلام کردند: دوطرف برای پایان دادن به خشونت ها در غزه به توافق رسیدند.
-"دیک چنی" معاون "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا روزگذشته بعد از سفر خود به مصر و دیدار با مقامهای این کشور وارد اردن شد.
- گروه موسوم به " دولت اسلامی عراق" گروه مرتبط با القاعده اعلام کرد که سه نظامی آمریکایی را درعراق دستگیر کرده است.
-"عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرد: تماس با اسرائیل درباره طرح صلح اعراب هیچ نتیجه جدیدی به دنبال نداشت.
- سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس سه شنبه نشست مشورتی برگزار می کنند.
- "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان درگفتگو با روزنامه الشرق قطر گفت : حزب حاکم همه طرح ها و ابتکارعمل ها برای حل بحران سیاسی موجود را ازبین برد.
- مسئولان امنیتی رژیم صهیونیستی در نشستی تصمیم به افزایش عملیات ترور علیه فلسطینیان گرفتند.
-"حسام سویلم" یک کارشناس استراتژیکی مصری بعید دانست که هدف "دیک چنی" معاون رئیس جمهوری آمریکا از سفر به خاورمیانه جلب حمایت منطقه درجهت هرگونه حمله آمریکا علیه ایران باشد.
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