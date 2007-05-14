مدیر انتشارات امیرکبیر در گفتگو با مهر : جلب رضایت کتابخوانها با استفاده از نظرات کارشناسی ممکن است

دکتر احمد نثاری - مدیرعامل انتشارات امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل انتخاب موسسه مطبوعش به عنوان ناشر برگزیده سال ، گفت : عمده ترین دلیل انتخاب موسسه امیرکبیر به عنوان ناشر برگزیده سال 1385 از سوی هیات انتخاب جامعیت موضوعات انتشار یافته و تنوع و تکثر عناوین کتاب های امیرکبیر بوده است که تولیدات آن را با استقبال عمومی در داخل و خارج مواجه کرده است.

وی افزود : به جز این توجه به نیازهای عموم طبقات جامعه و توجه به خواسته های آنان و نیازسنجی در تولید آثار برتر در حوزه کتاب هم دلایل این انتخاب بوده است .

احمد نثاری خاطرنشان کرد : در مجموع، آثار تولید شده از سوی امیرکبیر اعم از تولید آثار برای اندیشمندان و فرهیختگان تا تولید کتاب های جیبی برای مخاطبان جوان ، تولید کتاب برای نوجوانان و کودکان در قالب مجموعه کتاب های بنفشه و... همه نشان از توجه به نیازهای طبقات مختلف جامعه در تولید کتاب و تولید محتوای فرهنگی مطلوب است .

وی ادامه داد : آنچه برای ما اهمیت زیادی دارد تولید آثار فاخر در حوزه های مختلف است که همین مسئله موجب شده در جشنواره های علمی کتاب های موسسه امیرکبیر حضور پررنگی داشته باشد؛ به گونه ای که بسیاری از کتابهای برگزیده علمی سال از میان تولیدات همکاران و نویسندگان ما است .

وی توجه به روزآمدی ، پیروی کردن از یک شیوه استاندارد در رسم الخط و نثر کتابهای منتشره و همچنین توجه به مباحث جدید در تولید کتاب را یکی دیگر از شیوه های مرسوم و معمول در این موسسه عنوان کرد و افزود : ما به جنبه های کیفی تولید و چاپ کتاب هم توجه زیادی داریم. کتابهای امیرکبیر همواره از کیفیت چاپ و صحافی خوبی برخوردار است .

مدیرعامل موسسه انتشارات امیرکبیر در مورد نحوه قیمت گذاری کتاب های امیرکبیر، گفت : ما شیوه ای که برای قیمت گذاری کتاب اعمال می کنیم با توجه به توان خرید مردم است و برای این که کتاب با قیمت ارزان تری به دست مخاطب برسد قیمتهای پشت جلد را تا 30 درصد ارزانتر از دیگر تولیدات ناشران قرار می دهیم .

احمد نثاری در مورد میزان تولید سالانه امیرکبیر، گفت : موسسه امیرکبیر با بهره گیری از شیوه های استاندارد تولید کتاب که بر شمرده شد سالانه 450 عنوان کتاب منتشر می کند. ما در سال گذشته 108 عنوان کتاب چاپ اول را در پیشخوان کتابفروشی ها عرضه کردیم .

وی خاطرنشان کرد : حضور امیرکبیر در بیستمین نمایشگاه کتاب تهران با بیش از 700 عنوان کتاب یکی دیگر از تلاش های همکاران ما در زمینه جلب رضایت مردم و جامعه کتابخوان بود .