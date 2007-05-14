تغییر مسیر حرکت اپیدمی ایدز در کشور نگران کننده است

دکتر عباس صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر، اهداف وزارت بهداشت در زمینه مقابله با بیماری ایدز و جلوگیری از شیوع آن در جامعه را، منتهی به گروههای چهارگانه دانست و تصریح کرد: اهداف مورد نظر برای جمعیت عمومی، در معرض خطر، دارای رفتار پر خطر و در نهایت جمعیت مبتلا به ایدز، برنامه ریزی و تعریف می شود.

رئیس اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: در مواجهه با رفتارهای پر خطر، به دنبال این هستیم که این نوع رفتارها را حذف کنیم و این امر تنها با تهیه بروشور، عکس، کتاب، جزوه و... امکان پذیر نیست.

وی مطالعه در این زمینه برای رسیدن به ارزیابی های دقیق را از برنامه های اصلی اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی وزارت بهداشت دانست و افزود: بیماری ایدز تنها یک معضل سلامتی نیست که این وزارتخانه بتواند به تنهایی برنامه های آن را اجرا کند و لذا، نیازمند همکاری خارج از وزارت بهداشت هستیم.

چنانچه تغییر مسیر حرکتی اپیدمی بیماری ایدز در کشور رخ دهد، دریچه ورود این بیماری به جمعیت عمومی باز خواهد شد

به گفته صداقت، سربازان، دانش آموزان، دانشجویان و... از جمله گروههای مورد هدف در آموزش پیشگیری از عوارض رفتارهای پر خطر هستند.

وی در عین حال تصریح کرد: ارائه آموزش به افرادی که مشاغل مکانی ثابت ندارند و همواره در خارج از کشور هستند، فراهم نیست.

رئیس اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی وزارت بهداشت با اظهار نگرانی از تغییر مسیر حرکت اپیدمی بیماری ایدز در کشور، افزود: وجود رفتارهای پر خطر جنسی، یک واقعیت انکار ناپذیر است که همه کشورها از جمله ایران را به لحاظ دارا بودن جمعیت جوان، در معرض تهدید قرار داده است.

وی هشدار داد: چنانچه این اتفاق رخ دهد، دریچه ورود بیماری ایدز به جمعیت عمومی باز خواهد شد.

رئیس اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی وزارت بهداشت، عوامل زمینه ساز وقوع این اتفاق را ناشی از سوء مصرف داروهای روانگردان و مشروبات الکلی دانست و افزود: هر قدر هم در زمینه آموزش و تغییر نگرش و رفتار گروه هدف موفق بوده باشیم، در چنین موقعیتی تصمیم گرفتن خارج از عقل فردی است و در نتیجه، عامل تشدید رفتارهای پر خطر می شود.

صداقت تاکید کرد: به همین دلیل است که معتقدیم مقوله آموزش و تغییر نگرش و رفتار، یک فاکتور چند عامل است که عوامل مختلفی در بروز آن دخیل است.