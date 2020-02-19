۱۱ اکیپ بر سلامت وعده های غذایی انتخابات در خرمشهر نظارت می کنند

پرویز میرزایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نظارت بر غذای انتخابات یکی از برنامههای نیروهای بهداشتی است که در همین راستا نیروهای واحد بهداشت محیط در قالب ۹ اکیپ ۲ نفره تقسیم شدهاند تا در روز انتخابات بر محلهای طبخ و تهیه غذا که قرار است میان عوامل اجرایی و ستادی حوزه انتخابات به عنوان وعده شام و ناهار توزیع شود، نظارت داشته باشند.
وی افزود: علاوه بر این در روز انتخابات ۲ اکیپ نظارتی از ستاد مرکزی بهداشت برای بازرسی در مراکزی که کار پخت و پز غذا را انجام میدهند نیز مستقر خواهند شد.
رئیس مرکز بهداشت خرمشهر در پایان ابراز امیدواری کرد که همانند سالهای گذشته هیچگونه مشکلی به وجود نیاید و همه نهادها و دستاندرکاران برگزاری انتخابات با افتخار این مرحله را پشت سر بگذاریم.
به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعه دوم اسفندماه سال ۹۸ برگزار میشود.
شایان ذکر است که خرمشهر ۱۱۳ شعب اخذ رأی دارد.
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