اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در انگلیس بین مردان خاکستری در مورد دولت بلر اختلافات زیادی وجود داشت، آنها از یک سو بلر را به خاطر استفاده از امکانات آمریکا در جهت پیشبرد اهداف انگلیس موفق می دانستند، اما از سوی دیگر اشتباهات صریح بوش کار را به جایی رساند که بلر مورد تحقیر مردم کشورش قرار گرفت و او را دم سگ بوش نامیدند.

وی افزود: آمریکا اکنون در عراق، افغانستان و پرونده هسته ای ایران گرفتار و درمانده شده و بلر هم در درماندگی آمریکا شریک شده است.

بادامچیان به گزارشی که "بی بی سی 16 بهمن 85 در مورد 17 دلیل در توجیه حمله نکردن به ایران که از سوی سیاستمداران انگلیسی به بلر ارائه شد" اشاره کرد و اظهار داشت: آنها در این گزارش، به بلر هشدار دادند و متذکر شدند که بلر به خاطر بازیچه شدن توسط آمریکا نمی تواند در این مورد از خود استقلال رای داشته باشد.

این فعال سیاسی، گوردون براون را "یکی از پخته ترین سیاستمداران انگلیس" دانست و گفت: به خاطر همین عدم استقلال رای و اشتباهات مکرر براون به عنوان جایگزین بلر مطرح شده است.

وی با اشاره به دستگیری و سپس آزادی 15تفنگدار انگلیسی، گفت: رفتار کاملا انسانی و حتی فراانسانی ایران و شخص رئیس جمهور که این متجاوزان به آبهای ایران را مورد تفقد قرار دادند، آخرین ضربه را به تونی بلر و حزب کارگر وارد کرد و موجب شکست حزب کارگر در انتخابات شد، چرا که آنها سعی کردند با دروغ پردازی و ایجاد جنگ روانی اینگونه نشان دهند که ایران با این تفنگداران بدرفتاری کرده که صحنه های پخش شده از دوران زندگی آنها در ایران به مردم انگلیس نشان داد که بلر به دلیل ضعف عمل خود در این قضیه هم به آنها دروغ گفته است.

قائم مقام موتلفه با انتقاد از برخی اظهار نظرها که "رئیس جمهور تفنگداران را بدرقه کرد" افزود: آقای احمدی نژاد آنها را بدرفه نکرد بلکه مورد تفقد قرار داد که این دو واژه با یکدیگر تفاوت های زیادی دارد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که سران سایر کشورهای قدرت طلب و متجاوز به حقوق دیگر ملت ها از سرنوشت تونی بلر و اشتباهاتی که وی در مورد همراهی با آمریکا و سیاست اشتباه در قبال ایران از خود بروز داد، عبرت بگیرند.