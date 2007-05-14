فرهنگ و هنر در مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون به آماده شدن تله فیلم "گره آخر" به کارگردانی حسن لفافیان برای شبکه اول، بررسی نتایج بی توجهی تلویزیون نسبت به تئاترهای ایرانی، نقد فیلم های سینمایی سال 85 در مرکز سیما فیلم و معرفی برنامه های امروز شبکه های صدا و سیما پرداخته است.

در صفحه سینمای جهان مارلون براندو در دنیای خاطرات، گفتگو با سوزان ساراندون، مطلبی در مورد دیسنی، فیلم های جدید نیکلاس کیج، بی رقیب ماندن "اسپایدرمن 3" و یادداشتی بر ساخته شدن "ترمیناتور" بدون آرنولد و کامرون مورد توجه قرار گرفته است.

اعتراض نیکی کریمی به بلاتکلیفی اکران "یک شب"، مجموعه "حلقه سبز" ابراهیم حاتمی کیا در میانه تدوین، گزارش کوتاهی از مراسم شب نصرت کریمی، ساخت مستند کن شصت و یکم توسط سیف الله صمدیان، افسردگی لارنس فن تریر و گپ روز با عبدالجبار کاکایی اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

روزنامه "بانی فیلم" عنوان روی جلد را به "بهبود اقتصاد سینما در گرو سرمایه گذاری دلسوزانه" اختصاص داده و در صفحه چهارم به آن پرداخته است. حرف های سینماگران از فعالیت های سازمان فرهنگی هنری شهرداری در حوزه سینما در صفحه دوم، گپ روز با لاله اسکندری در صفحه سوم، سخنان معاونت سینمایی و پایان یافتن چشنواره فیلم و عکس اردیبهشت در صفحه چهارم و برآیند حضور ایران محافل سینمایی آمریکا در روزهای اکران فیلم "300" در صفحه پنجم منعکس شده است.

در صفحات سینمای جهان نگاهی به فیلم "28 هفته بعد"، برآیند نظرات مارلون براندو درباره مسائل مختلف، مارلون براندو از نگاه دیگران و مطلبی درباره هالی بری آمده است. سخنان وزیر ارشاد در آئین پایانی نمایشگاه کتاب تهران در صفحه فرهنگ و هنر، گفتگو با نویسنده و کارگردان نمایش "ملک جمشید" در صفحه تئاتر، حرف های کارشناسان درباره مشکلات تله تئاتر در صفحات تلویزیون و نهایتاً کمک ناسا به سینمای آمریکا با ارایه فن آوری سه بعدی مورد استفاده فضانوردان در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

"ایران" در صفحه اول فرهنگ و هنر نگاهی دارد به مستند "روزهای بی تقویم" به کارگردانی مهرداد اسکویی و حلقه فیلم هایی که کوچک می شوند. در صفحه دوم فرهنگ و هنر هم نگاهی به فیلم های موزیکال کودک، مطلبی درباره دنیای ویژه فیلمسازی جان واترز و معرفی کتاب آمده است. سخنان وزیر ارشاد در دیدار با همتای تاجیکستانی خود، پخش مجموعه "حضرت یوسف (ع)" به کارگردانی فرج الله سلحشور از مهرماه، شاهنامه نگاری در تهران، برگزار نشدن جایزه "قلم زرین" و نمایش تذهیب های داور پروین در نگارخانه شمس در صفحه پایانی منعکس شده است.

روزنامه "همشهری" در صفحه موسیقی به کپی رایت و مسایل پیرامون آن پرداخته و صفحه سینما در گفتگو با سیدناصر هاشم زاده و مسعود فراستی سینمای معناگرا را مورد تحلیل قرار داده است. مطلبی با عنوان "پاشنه آشیل جوایز" و گفتگو با ماه منیر کهباسی برگزیده جایزه "روزی روزگاری" در صفحه ادبیات کار را تمام می کند.

پایان یافتن تدوین فیلم "همیشه پای یک زن در میان است" به کارگردانی کمال تبریزی، برگزاری دوازدهمین جشنواره تئاتر دفاع مقدس پس از دو سال وقفه، شش کتاب ایرانی در فهرست آثار منتخب کتابخانه مونیخ و خبرهای کوتاه از قطب الدین صادقی، خسرو حمزوی، لادن مستوفی، آرش معیریان و ... در صفحه ادب و هنر کار را تمام می کند.

"جام جم" در صفحه رسانه به روزهای پایانی تصویربرداری مجموعه "سایه تنهایی" به کارگردانی بیژن شکرریز، خبری درباره فیلم جدید کمال تبریزی، روشن شدن تکلیف نمایش "یک شب" به کارگردانی نیکی کریمی، گپی با معاونت صدا، نمایش فیلم هایی از مخملباف، تبریزی و مجیدی در قونیه و چند خبر کوتاه پرداخته است. مطلبی به بهانه تشکیل شورای فنی ارکستر سمفونیک، شوخی ممیزی و آزمون های تستی حوزه موسیقی در صفحه موسیقی و گزارشی از آنچه در جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان گذشت در صفحه سینما آمده است.

تشکیل کارگاههای فیلمنامه نویسی در مرکز فرهنگی هنری صبا، دوبله دو فیلم و یک مجموعه انیمیشن در تلویزیون، یادداشتی بر مجموعه "مدار صفر درجه" به کارگردانی حسن فتحی، اخبار کوتاه و معرفی برنامه های امروز شبکه های سیما در صفحه بخوانید و ببینید منعکس شده است.

اولین شماره دوره جدید روزنامه "شرق" در صفحه فرهنگ گفتگوی اختصاصی ترتیب داده با گاس ون سنت فیلمساز و گزارش پشت صحنه مجموعه "مختارنامه" به کارگردانی داود میرباقری را در صفحه تلویزیون و بهترین جشنواره های موسیقی در تابستان را در صفحه موسیقی آورده است. صفحه خبر آخر هم به نامه نیکی کریمی، مطالبی درباره کیارستمی، بیضایی، رادان و فرانک سیناترا پرداخته است.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر نامه اعتراض نیکی کریمی به معاون سینمایی وزیر ارشاد، بزرگداشت دوفوشه کور در تهران، بزرگداشت 10 سینماگر برجسته سینمای ایران، بزرگداشت مولانا با فیلم های ایرانی، گفتگو با خالق سمفونی های خسوف و آفتاب، نقاشی های بهرام دبیری در کانادا و معرفی فصلنامه "نگاه نو" را مورد توجه قرار داده است.

روزنامه "حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه در گفتگو با لیلی گلستان به خانواده گلستان پرداخته و در ادامه چند خبر کوتاه را آورده است. در صفحه پایانی هم کامپیوتر زده شدن گرافیست های ایرانی، نامه سرگشاده نیکی کریمی به ارشاد و فیلم های جدید نیکلاس کیج و ادی مورفی مورد توجه قرار گرفته است.

"آفرینش" در صفحه دریچه هنر گزارش پشت صحنه تله فیلم "روابط" ساخت ایرج کریمی را به نقل از مهر آورده و در ادامه گزارش نشست مطبوعاتی هفتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان در خرم آباد و چند خبر کوتاه را آورده است.

روزنامه "جوان" در صفحه پایانی به توقف پخش فیلم "300" زاک اسنایدر در ازبکستان، تقدیر از استاندار همدان به عنوان حامی سینما، معرفی عکاسان برتر تئاتر 85، آخرین خبرها از فیلم جدید واروژ کریم مسیحی، اهدا نشان درجه یک به حافظ شناس فرانسوی و برگزاری نمایشگاه و همایش "شاهنامه نگاری" در تهران پرداخته است.

"صدای عدالت" در صفحه هنری نامه نیکی کریمی به معاون سینمایی، آمادگی رادیو برای پخش زنده کنسرت های فاخر و نگاهی به مجموعه تلویزیونی "باجناق ها" به نقل از مهر را مورد توجه قرار داده است. روزنامه "کارگزاران" در صفحه هنر مطلبی دارد درباره انتشار کتاب زندگی نیروانا و واروژ کریم مسیحی را به عنوان چهره و مجموعه شعر "ساز دل" سروده علیرضا مجابی را به عنوان پیشنهاد معرفی کرده است.

"همبستگی" در صفحه ادب و هنر به نامه سرگشاده نیکی کریمی، گزارش مراسم شب نصرت کریمی، سالروز تولد پرویز مشکاتیان، جشنواره فیلمی به یاد مولانا و اخبار کوتاه سینمای ایران و جهان پرداخته و بالاخره روزنامه "ابتکار" در صفحه پایانی گلایه نیکی کریمی، آمادگی رادیو ایران برای پخش زنده کنسرت فاخر، فرهنگ و هنر دنیا به نقل از مهر و مراسم تقدیر از عکاسان برتر تئاتر به نقل از مهر را منعکس کرده است.