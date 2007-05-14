به گزارش خبرنگار مهر، پخش برنامه های مراکز استان ها از شبکه های سراسری بسیار خوب و پسندیده است. چون به برنامه سازان مراکز برای افزایش سطح کیفی آثار انگیزه می دهد. این شرایط در وهله نخست باعث می شود آثار مراکز استان در طولانی مدت از کیفیت بهتری برخوردار شوند و به همان نسبت بینندگان این نوع آثار از تماشای برنامه ها لذت بیشتری ببرند. در وهله بعد هم امکان شناخته شدن و رشد هنرمندان شهرستانی را فراهم می آورد.



شبکه های سراسری تلویزیون نیز با پخش برنامه های برگزیده و با کیفیت استان ها می توانند تنوع خوبی به برنامه های خود بدهند و در جهت شناساندن آداب و رسوم اقوام و شهرهای مختلف ایران گام بردارند. اما توجه به این نکته بسیار مهم است که برنامه های تولیدی هنرمندان شهرستانی باید از سطح منطقه و استان خود بسیار بالاتر باشد. در غیر این صورت هیچکدام از این نتایج حاصل نمی شود.



به عبارت دیگر، اگر شبکه های سراسری مجالی باشند برای پخش آثار معمولی مراکز استان ها، ابتدا برنامه سازانی که آثار خود را در مقایسه با چنین مجموعه هایی قرار می دهند و به این نتیجه ذهنی می رسند که آثار آنها به مراتب از کیفیت بالاتری برخوردار است، انگیزه خود را برای تولید بهتر و بهره گیری بیشتر از امکانات موجود از دست می دهند.



دیگر اینکه وقتی مجموعه های تلویزیونی مراکز استانی که کیفیت چندانی ندارند از شبکه های سراسری پخش می شوند، آداب و رسوم و مسایل فرهنگی منطقه مورد نظر به شکل نامناسب انعکاس می یابد. این مسئله نه تنها به بازشناسی فرهنگ های بومی مناطق مختلف کشور کمک نمی کند، بلکه خاطره ذهنی نامناسبی برای بیننده به وجود می آورد.



مجموعه تلویزیونی "باجناق ها" که در شبکه استانی ارومیه تولید شده و از مدتی قبل از شبکه یک سیما پخش می شود، داستان حضور سه باجناق را در خانه پدر زنشان به تصویر می کشد. اما داستان ویژگی فرهنگی و بومی خاصی ندارد و ماجرای آن می تواند هر کجای ایران اتفاق بیفتد.



این شاید توجیهی برای فراگیر بودن موضوع اثر باشد، اما مجموعه را بی هویت کرده است. به این خاطر که مسایل و موضوع های شهری در هر منطقه تفاوت های اساسی دارد. یعنی همه جا مشکل مسکن به یک شکل نیست یا رفتار افراد خانواده و اختلاف های آنها بسته به شرایط محیطی تفاوت دارد. دیگر اینکه ویژگی های قومی و بومی موجب می شود اهالی شهرهای مختلف با مشکلات خاص خود برخورد متفاوت داشته باشند.



در این مجموعه تلویزیونی، باجناق ها سر هر مسئله بی اهمیت با یکدیگر درگیر می شوند که این مشکل از ضعف فیلمنامه به وجود آمده است. استفاده از دیالوگ های بی اهمیت، وجود مشکل در روابط انسانی میان شخصیت ها و ضعف آشکار در خلق موقعیت های طنز بخشی از مشکلات این اثر است. در "باجناق ها" شخصیت های زن و جوانان کمترین تاثیر را بر اتفاقات دارند و به نوعی منفعل عمل می کنند. در عین حال، نویسنده برای اینکه بتواند نقش ها را در طول قصه حفظ کند، با کمترین ارتباط به این گروه از شخصیت ها یک دیالوگ یا بازی داده که در عمل حذف آنها از قصه مشکلی را به وجود نمی آورد.



این مجموعه بر عنصر کلام بیش اندازه تکیه دارد. چنانکه تبدیل این مجموعه تلویزیونی به یک اثر رادیویی نتایج بهتری را به بار می آورد. به این خاطر که کارگردان به راحتی می توانست درگیری های مکرر فیزیکی میان باجناق ها را از قصه دربیاورد و در جهت افزایش سطح کیفی فیلمنامه حرکت کند.



در این اثر بازیگران هم حضور ضعیفی دارند. نقش پردازان این سریال یا در شخصیت خود به اندازه ای اغراق می کنند که کاملا آزاردهنده می شوند یا به قدری در واقعگرایی نقش فرو می روند که هیچ حسی را به بیننده منتقل نمی کنند. در اصل "باجناق‌ها" از این نظر لطمه زیادی خورده است. تکرار لوکیشن های فیلم و نبود موقعیت های متفاوت این مشکلات را تشدید کرده است.

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