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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۸:۵۱

"جنگل واژگون" برای جشنواره تئاتر بانوان تمرین می‌کند

وحید نفر نمایش "جنگل واژگون" را بر اساس داستانی به همین نام از جروم دیوید سلینجر برای حضور در جشنواره تئاتر بانوان در اداره تئاتر تمرین می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دراین نمایش که متن آن را سانازاصفهانی نوشته، رویا بختیاری، لطف‌الله سیفی، نادیا فرجی، امیرعباس حسینی، مریم بخشی، محسن نوری و پریسا رضایی به عنوان بازیگر حضور دارند و خود را برای حضور در بخش مسابقه ششمین جشنواره تئاتر بانوان آماده می‌کنند.

نمایش "جنگل واژگون" داستان دختری است به نام "کوری" که در جشن تولد 30 سالگی خود متوجه عشق گذشته‌اش می‌شود و در پی آن تمام وابستگی‌ها و دلبستگی‌ها را به کناری گذاشته و دنبال شاعری که در نوجوانی عاشقش بوده می‌رود.

وحید نفر چندی پیش نمایش "نجات سربازهمپ" را در جشنواره تئاتر دانشگاهی روی صحنه برد.
کد مطلب 485731

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