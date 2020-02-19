شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای امروز آسمان نیمه ابری تا ابری در برخی مناطق به ویژه در کوهرنگ بارش‌هایی رگباری و وزش باد به نسبت شدید انتظار می‌رود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: از اواخر وقت امروز و طی روز پنج شنبه در سطح استان بارش‌ها تشدید خواهند شد و شدت بارش‌ها در غرب و جنوب استان پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: این پیش بینی بارش‌های پراکنده در چهارمحال و بختیاری سامانه بارشی اواخر وقت پنج شنبه از استان خارج خواهد شد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: موجی ضعیف از اواخر وقت شنبه استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد که موجب افزایش ابر و وزش باد و احتمال بارش پراکنده در منطقه کوهرنگ خواهد شد.