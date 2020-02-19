بازدید سرزده استاندار لرستان از ستادهای تبلیغاتی انتخابات مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی امروز چهارشنبه با حضور در چند حوزه انتخابیه لرستان از نزدیک روند تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای شهرستان‌های خرم‌آباد، پلدختر، معمولان، کوهدشت و رومشکان را بررسی کرد.

استاندار لرستان در فرصت قانونی هفت روزه تبلیغات ستادهای انتخاباتی شهرستان‌های خرم‌آباد، پلدختر، معمولان، کوهدشت و رومشکان از نزدیک، روند تبلیغات و شیوه اطلاع رسانی ستادهای انتخاباتی عموم کاندیداهای را از گرایش‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی کشور، مورد ارزیابی قرار داد.

در جریان این بازدیدها محمود ثمینی معاون سیاسی اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان و رئیس ستاد انتخابات استان لرستان حضور داشت.

در ادامه این برنامه علاوه بر ستادهای تبلیغاتی کاندیداهای مختلف از ستاد هماهنگی و امور اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه، بازدید به عمل آمد و فرماندار هر شهرستان به ارائه گزارشی از عملکرد فرمانداری مربوطه در خصوص اقدامات انجام شده برای برگزاری مطلوب انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پرداخت.

استاندار لرستان در حاشیه این بازدیدها با اعلام آمادگی کامل استانداری لرستان برای برگزاری انتخابات در هفت حوزه انتخابیه استان و ۱۱ شهرستان و تاکید بر حساسیت و اهمیت مشارکت بالای مردم در این دوره از انتخابات، هدف از انجام این بازدیدها را برگزاری انتخابات سالم بر اساس آموزه‌های امام (ره) و مقام معظم رهبری، تقویت روحیه، مشارکت عمومی مردم و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در انتخابات، تشویق کاندیداها به رقابت سالم و بررسی تنگناها و مشکلات احتمالی این مسیر و همچنین بررسی امنیت اجتماعی در روند اجرای قانون تبلیغات و آگاهی از نحوه اطلاع رسانی و در نهایت عرض خدا قوت به کاندیداهای محترم عنوان کرد.

خادمی، آمار کل واجدین شرایط رأی دادن در استان لرستان را یک میلیون و ۴۸۰ هزار و ۶۴۴ نفر اعلام کرد.