تاکید براون بر ضرورت بازنگری در سیاستهای داخلی و خارجی انگلیس / براون : باید با تعامل بیشتری با ایران رفتار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، "گوردون براون" در جلسه مناظره ای که شب گذشته در جمع اعضای حزب کارگر و برخی از طرفداران این حزب برگزار شد؛ بار دیگر از سیاست های خود به منظور احراز پست ریاست این حزب و متعاقب آن نخست وزیری انگلیس دفاع کرده و از سیاست های حزب کارگر در سال های گذشته انتقاد کرد.

در جلسه شب گذشته که با انتشار خبر نامزد شدن احتمالی "جان مک کونل" از اعضای بلند پایه حزب کارگر و "مایکل میچر" وزیر سابق محیط زیست انگلیس در رقابت های انتخاب رئیس حزب کارگر آغاز شد؛ وزیر خزانه داری انگلیس از سیاست های خود درباره اصلاحات اقتصادی، سیاست خارجی، بهداشتی، مسکن و انتخاباتی حمایت کرده و سیاست های این دو نامزد احتمالی را به باد انتقاد گرفت.

براون با بیان این نکته که سیاست های میچر و مک کونل برای انگلیس خطرناک است، گفت : این سیاست ها در دهه 1980 میلادی تجربه شده و شکست خورده اند؛ بنا براین باید به دنبال سیاست های جدید در بعد داخلی و خارجی باشیم.

از سوی دیگر میچر و مک کونل نیز از این دیدگاه براون که هیچگاه درباره مسئله حمله آمریکا به ایران موضع مشخصی اتخاذ نمی کند، انتقاد کردند.

براون در پاسخ به انتقاد این افراد اعلام داشت : من معتقدم دنیای امروز با گذشته فرق کرده و دیگر ما در یک دنیای تک بعدی زندگی نمی کنیم؛ جهان در حال تبدیل شدن به یک دنیای چند بعدی است و ما در این جهان چند بعدی باید درباره مسئله ایران و کره شمالی با تامل بیشتری برخورده کرده و با تهران و پیونگ یانگ به مذاکره بنشینیم.

وزیر خزانه داری انگلیس به طور ضمنی با حمله احتمالی آمریکا به ایران مخالفت کرد.

براون در ادامه با اشاره به موضوع عراق، تاریخ دقیقی را برای خروج کامل نیروهای انگلیسی از عراق مشخص نکرد، اما این نکته را یاد آور شد که : بدون شک نیروهای ما در عراق از 44 هزار نفر به شش هزار نفر کاهش می یابد و کنترل سه استان از چهار استانی را که در دست ماست، به نیروهای عراقی واگذار می کنیم.

درباره مسئله دارفور و مسائل موجود در سودان؛ وزیر خزانه داری انگلیس تنها راه حل خاتمه این وضعیت را مداخله نظامی در دارفور اعلام کرد.

گوردون براون در پایان سخنان خود با اشاره به مسئله فلسطین گفت: شکست غرب درحل مناقشه خاورمیانه سبب رشد تروریسم شده و باید با انگیزه بیشتری برای حل مسئله خاورمیانه اقدام کرد.

لازم به ذکر است خبر قطعی نامزد شدن جان مک کونل و مایکل میچر برای احراز پست ریاست حزب کارگر انگلیس طی روزهای آینده مشخص می شود.

بر همین اساس حزب کارگر نیز در تاریخ یکشنبه 24 ژوئن ( 3 تیر ) رهبر جدید خود را معرفی می کند.

یادآور می شود شرط وارد شدن افراد در رقابت های انتخاباتی این است که هرکدام ازنامزدها باید بتواند حمایت دست کم 5/12 درصد از نمایندگان حزبی در مجلس عوام این کشور را کسب کند.