آغاز رأی گیری در استان تهران/صفوف فشرده در شعب اخذ رأی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: با آغاز رأی گیری در شعب مختلف اخذ رأی در استان تهران مردم به پای صندوق‌های رأی آمدند، تا نمایندگان یازدهمین مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری را در انتخابات پرشور دوم اسفند ماه انتخاب کنند.

شکراله حسن بیگی، رئیس ستاد انتخابات استان تهران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری به خبرنگار مهر گفت: حوزه‌های انتخابیه استان تهران در قالب بیش از ۱۳ هزار و ۳۰۰ صندوق رأی در حدود شش هزار و ۶۸۹ شعبه اخذ رأی آمادگی لازم را برای جمع‌آوری آرای مردم دارند.

وی اظهار کرد: برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر برگزار شدن انتخابات تعداد ۱۸۰ هزار نفر در قالب عوامل اجرایی، نمایندگان فرماندار، نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی با ستاد انتخابات استان تهران همکاری دارند.

سرانجام پس از عبور از تبلیغات و فضای داغ انتخابات اخذ رأی آغاز شد و بر اساس اعلام رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور دستگاه‌های احراز هویت الکترونیکی ویژه این انتخابات در سراسر کشور فعال شده است و بررسی‌های خبرنگار مهر از ارسال تمام و کمال این دستگاه‌های احراز هویت به شعب اخذ رأی استان تهران تا پایان روز ۲۹ بهمن حکایت دارد.

کدام حوزه‌ها در استان تهران رقابتی تر هستند

حال و با آغاز رأی گیری، اخبار رسیده حاکی است، که در برخی از شعب اخذ رأی استان تهران مردم قبل از باز شدن شعب در مقابل آنها ایستاده و انتظار زمان آغاز رأی گیری را می‌کشیدند.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران که با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد، اظهار داشت: در استان تهران ۹ میلیون و ۶۴۴ هزار و ۹۸۱ نفر واجدان شرایط رأی دادن و تعداد ۲۰۰ هزار و ۱۹۸ نفر از این افراد رأی اولی هستند.

حسن بیگی با بیان اینکه با احتساب انصرافی‌ها تا این لحظه یک هزار و ۴۰۲ نامزد در استان تهران با یکدیگر رقابت می‌کنند، افزود: بیشترین رقابت در استان تهران برای حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر، پردیس و شمیرانات با یک هزار و ۲۹۸ نامزد است، که برای هر کرسی بیش از ۴۳ نامزد رقابت می‌کنند.

وی اضافه کرد: پس از آن رقابتی ترین حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان با ۳۶ نامزد، سپس حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد، با ۲۵ نامزد و پس از آن حوزه انتخابیه ورامین، قرچک و پیشوا با ۲۳ نامزد است.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: کم‌ترین رقابت در استان تهران نیز در در حوزه انتخابیه پاکدشت با ۹ نامزد و حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه با ۱۱ نامزد است.

۱۵۵ هزار و ۳۴۰ نفر تا این لحظه رأی داده‌اند

استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار مستقر مهر در ستاد انتخابات استان تهران در خصوص تعداد آرا مأخوذه تا کنون اظهار داشت: تا ساعت ۹و ۲۴ دقیقه تعداد ۱۵۵ هزار و ۳۴۰ نفر تا این لحظه رأی داده‌اند.

دشمنان به امید حضور کمرنگ مردم پای صندوق‌های رأی هستند

حجت الاسلام جعفر طزری امام جمعه خیرآباد در حاشیه آغاز انتخابات در گفتگو با خبرنگار مهر، در دعوت از مردم در پای صندوق‌های رأی گفت: حضور مردم در صحنه انتخابات از چند جهت قابل اهمیت است، جهت اول اینکه مردم در تعیین سرنوشت خودشان مشارکت می‌کنند، خداوند می‌فرماید سرنوشت هیچ قومی را خدا تعیین نمی‌کند مگر اینکه مردم بخواهد.

وی افزود: یکی از شعارهایی که در نظام جمهوری اسلامی داده شد بحث جمهوریت بود جمهوری که بر اساس اسلام باشد یعنی مردم باید در آن نقش داشته باشند.

طزری اظهار داشت: امام از همان روز اول آمد و مردم را همه کاره انقلاب اسلامی کرد لذا اگر نگاه کنیم هر انتخاباتی که برگزار می‌شود تماماً توسط مردم است یا باواسطه یا بدون واسطه، چون مردم باید بیایند و در سرنوشت خودشان شرکت کنند و کسی که می‌گوید من در پای صندوق رأی نمی آیم یعنی سرنوشت کشور برایش اهمیت ندارد.

امام جمعه خیرآباد گفت: انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران از بُعد خارجی هم قابل اهمیت است چرا؟ چون که پشتوانه نظام مردم است به تعبیر مقام معظم رهبری ریشه‌های درخت انقلاب مردم است درخت بی ریشه با کوچک‌ترین نکاتی از بین می‌رود.

وی با اشاره به اینکه دشمنان به امید حضور کمرنگ مردم پای صندوق‌های رأی هستند بیان کرد: وقتی که دشمنان ما امروز نگاه می‌کنند و می‌خواهند ببیند که آیا مردم در این انتخابات شرکت می‌کنند یا خیر و عدم حضور مردم در پای صندوق‌های رأی برای بیگانگان این خبر را مخابره می‌کند که مردم نسبت به نظام دلسرد هستند و نظام برایشان اهمیتی ندارد و چون نظام اهمیت ندارد دشمنان این تصمیم را می‌گیرند که این فشارهایی که به وجود آوردند در مردم تأثیر گذاشته است.

وی ادامه داد: مردم نظام اسلامی را دوست دارند منتهی بعضی از عملکردها، بعضی از ضعف مدیریت‌ها و بعضی از نامهربانی‌ها مخصوصاً مشکلات اقتصادی که اخیراً به وجود آمده است باعث شده است مردم مقداری ناراحت بشوند که حق هم دارند.

محمد تقی زاده، رئیس هیأت بازرسی ستاد انتخابات استان تهران نیز در حالی که توسط جمال زنگیشه، مدیرکل بازرسی استانداری تهران همراهی می‌شد، در ساعات اولیه اخذ رأی با حضور در حسینیه ارشاد رأی خود را به صندوق انداخت.

وی به خبرنگار مهر گفت: پنج هزار و ۵۰۰ بازرس و سربازرس و مجموعه بازرسی کار نظارت و بازرسی در استان تهران را برعهده دارد، آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات وجود دارد و جلسات آموزشی متعددی برای عوامل بازرسی انتخابات برگزار شده است.

تقی زاده عنوان داشت: روز گذشته ۸۰۰ نفر از این عزیزان نیز آموزش‌های نهایی را دیده و آمادگی لازم را کسب کرده‌اند.

بیش از هفت هزار نفر تا ساعت ۱۰ صبح در بهارستان رأی داده اند

فرماندار بهارستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۸ صبح تا کنون مردم بهارستان حضور چشم گیری در پای صندوق رأی داشته اند.

خانجانی اضافه کرد: تا این لحظه از بیش از هفت هزار نفر از مردم بهارستان رأی گیری شده است.

وی با بیان این که مشکلی در روند برگزاری انتخابات تاکنون وجود نداشته است، اضافه کرد: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات کشور را بیمه خواهد کرد.