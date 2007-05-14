همکاری کشورهای اسلامی برای مبارزه با خشونت ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، عبدالله واد رئیس جمهور سنگال به همکاری میان کشورهای اسلامی به منظور مبارزه با ارعاب اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی ارعاب و خشونت در جهان به ویژه در کشورهای اسلامی افزایش یافته و بی تردید این همکاری و انسجام بسیار سازنده و مثبت خواهد بود.

وی در ادامه توسعه اقتصادی و همکاریهای تجاری کشورهای اسلامی را مهم خواند و تصریح کرد: ارتباط میان کشورهای اسلامی منجر می شود تا آنها نیازهای خود را از طریق یکدیگر تأمین کرده و به کشورهای بیگانه برای خرید کالا و اجناس مختلف نیاز نداشته باشند.

رئیس جمهور سنگال پیشنهاد تأسیس مرکز اطلاع رسانی تولیدات کشورهای اسلامی را ارائه کرد و افزود: فایده این مرکز جمع آوری همه تولیدات کشورهای اسلامی در مکان واحد است. دولتها نیاز به تولیدات معین و مشخصی دارند که مرکز فوق به معرفی کشورهای تولید کننده می پردازد و از مرکز به صورت مستقیم دریافت می کنند. اینگونه روابط و تبادلات تجاری میان کشورهای اسلامی افزایش می یابد و بهتر می توانند اجناس و کالاهای خود را به دست بیاورند.

عبدالله واد در ادامه با اشاره به اینکه از کشورهای اسلامی خواسته تا به منظور مبارزه با فقر به صندوق مبارزه با فقر کمک کنند و یاد آور شد: همایش سران کشورهای اسلامی سال آینده برای دومین بار در سنگال برگزار می شود که بانک توسعه اسلامی به کشورهای مختلف اسلامی به ویژه به سنگال در زمینه های مختلف از جمله برگزاری همایش مذکور کمک می کند.