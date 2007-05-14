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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۹:۵۶

دقایقی پیش و با حضور بیش از صد خبرنگار، عکاس و تصویر بردار؛

کنفرانس مطبوعاتی احمدی نژاد در ابوظبی آغاز ‌شد

کنفرانس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، از دقایقی پیش در حضور بیش از صد خبرنگار، عکاس و تصویر بردار در محل قصر الامارات ابوظبی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهربه امارات ، در این کنفراس خبری، خبرنگارانی از رسانه های " رادیو بین المللی فرانسه‌، الاهرام مصر، الشرق‌الاوسط، البیان، الاتحاد، الامارات الیوم، خلیج تایمز، الوحده، AP ، بلومبرگ، ایکس پرس، الحیات لندن، هفته نامه مصر، روزنامه العرب لندن، CNN، خبرگزاری اسپانیا، العربیه، العام، خبرگزاری مالزی، خبرگزاری امارات، خبرگزاری سانا سوریه، رویترز عربی، رویترز انگلیسی، شین هوا، الخیج ، ایتارتاس روسیه، گلف نیوز، الوطن، تلویزیون ابوظبی، روزنامه عکاظ‌ عربستان، مجله المناره، AFT ، نووستی روسیه ، الرای العام ، روزنامه اقتصادی چین، موسسه مطبوعاتی عربستان" در این نشست خبری حضور دارند.

قرار است ، رئیس جمهور  پس از این کنفرانس خبری، در آخرین برنامه این سفر، با کارکنان و خانواده اعضای سفارت ایران در ابوظبی دیدار و برای آنان  سخنرانی کند.

بنا بر این گزارش، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران سپس ابوظبی را به مقصد مسقط پایتخت عمان ترک خواهد کرد.

کد مطلب 485759

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