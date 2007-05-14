اعتراف عمرو موسی به بیهوده بودن تماسهای اعراب با اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازپایگاه اینترنتی محیط، "عمرو موسی" درگفتگو با رادیو لندن در واکنش به ادعاهای "شیمون پرز" معاون "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: تماس هایی که اتحادیه عرب با اسرائیل برای طرح صلح اعراب برقرار کرده است، نتیجه جدیدی درپی نداشت.

"شیمون پرز" اخیرا آمادگی رژیم صهیونیستی را برای ارائه پیشنهادهایی درصورت ارائه پیشنهاد جدی از سوی کشورهای عربی اعلام کرد.

دبیرکل اتحادیه عرب این اقدام تل آویو را سیاست وقت کشی مستمر آنان و گشتن به دور موضوع اصلی عنوان کرد.

وی درادامه این مصاحبه تاکید کرد: طرف عربی به غیرازابتکارعمل مطرح شده، هرگز طرح دیگری ارائه نمی کند.

"عمرو موسی" خاطرنشان کرد: اگر اسرائیل تمایل و رغبت جدی در(برقراری) صلح دارد؛ باید پیشنهادهایی را ارائه دهد.

دبیرکل اتحادیه عرب توضیح داد: رویکرد عربی درحالی مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفت که درحال حاضر به این درک رسیده است که مسئولیت (مسائل موجود) برگردن اسرائیل است.

وی همچنین براین مسئله تاکید کرد که حمایت جامعه بین المللی ازاین رویکرد عربی باید به یک سیاست تبدیل شود.

"عمروموسی" اظهارداشت: کشورهای عربی از کمیته چهارجانبه درباره صلح خاورمیانه و به ویژه آمریکا انتظار دارند که به اظهارات "شیمون پرز" مبنی بر جدی نبودن اسرائیل برای ارائه پیشنهادها پاسخ دهند.