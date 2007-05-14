سرانه مصرف ماهی در آذربایجان غربی از نصف سرانه کشوری کمتر است

آیت ا...فخری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : هم اکنون سرانه مصرف ماهی در استان 3کیلوگرم است که با برنامه ریزی های به عمل آمده این میزان تا پایان سال جاری به 5/3کیلوگرم افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد : با توجه به فرهنگ سازی برای مصرف ماهی آبزیان پیش بینی می شود سرانه مصرف ماهی در آذربایجان غربی تا پایان برنامه چهارم توسعه به پنج کیلوگرم برسد.

فخری ایجاد بازارچه و محل های عرضه بهداشتی ماهی ، اجرای جشنواره های طبخ آبزیان با اهدای جوایز، برگزاری کلاس های آموزشی طبخ ماهی ویژه بانوان، ایجاد نمایشگاه های عرضه مستقیم آبزیان در سطح استان و هماهنگی جهت منظور نمودن یک وعده غذایی درروز در بیمارستان ها، دانشگاه ها و ارتش و.... از اهم اقدامات در راستای افزایش سرانه مصرف ماهی در استان ذکر کرد.

هم اکنون سرانه مصرف ماهی در کشور بیش از 7 کیلوگرم است.