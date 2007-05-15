14هزار دختر کم سواد در نهضت سواد آموزی تحصیل خواهند کرد

کاظم علی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : طرح شناسایی دختران بازمانده از تحصیل وکم سواد در مناطق شهری وروستایی استان به پایان رسیده و این دختران امسال برای سواد آموزی در کلاس های نهضت سواد آموزی استان جذب و مشغول تحصیل خواهند شد.

وی ادامه داد : در سال جاری هفت هزار و 281نفر سواد آموز در پنج هزار و 525 کلاس درس نهضت سواد آموزی استان تحت پوشش سواد آموزی قرار می گیرند.

علی نژاد از اجرای طرح محرومیت زدایی در حوزه سواد آموزی در استان خبرداد و گفت : در چارچوب این طرح بیش از 10هزار و500 نفر کم سواد و بی سواد در کلاس های نهضت سواد آموزی ضمن آموختن سواد در خصوص رشته های مختلف علمی و کاربردی نیز آموزش های لازم را فرا می گیرند.

وی چنین از پایان بی سوادی در 500 روستای استان خبرداد و خاطرنشان کرد : در شهریورماه سال جاری در این روستاها جشن ریشه کنی بی سوادی برگزار خواهد شد.

