تغییر قانون اساسی آمریکایی در ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، این مصوبه که یک اولویت ویژه برای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن است قوانینی را برای برگزاری همه پرسی وضع می کند.

این اولین بازنگری در قانون اساسی تحمیلی آمریکا است؛ اگر چه تاریخی برای رای گیری درباره متن جدید ارائه نشده است .

گفتنی است آبه نخست وزیر محافظه کار ژاپن، بازنویسی قانون را به عنوان یک هدف عالی قرار داده است .

وی در برابر کمیته ای از مجلس عالی ژاپن گفت : ما در عصری زندگی می کنیم که ناچاریم قانون اساسی جدیدی برای ژاپن تهیه کنیم که از کشورمی خواهد نقش بیشتری را در جامعه جهانی به عهده بگیرد.

نظرسنجی ها نشان می دهد افکار عمومی ژاپن از تغییر قانون حمایت می کنند، اما اکثریت آنها هنوز از ماده 9 دفاع می کنند که تحت آن ژاپن حق استفاده از زور و یا تهدید به استفاده از آن را به عنوان وسیله ای برای حل و فصل اختلافات بین المللی رد می کند .

بر اساس این گزارش، چنین اصلاحاتی، ژاپن را یک گام به درگیریهای نظامی نزدیکتر می کند.

این اصلاحات همکاری های دو جانبه نظامی، دفاعی و اطلاعاتی آمریکا و ژاپن را تسهیل خواهد کرد.



یادآور می شود ژاپن متحد نظامی اصلی آمریکا در منطقه است و 50 هزار نظامی آمریکایی در این کشور مستقر هستند و همچنین ناوگان هفتم آمریکا از 18 فروند کشتی تشکیل شده که در ژاپن مستقر است.