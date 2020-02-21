استاندار تهران رای خود را به صندوق انتخابات انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران و رئیس حوزه انتخابیه این استان صبح جمعه با حضور در شعبه اخذ رأی واقع در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) ری رأی خود را به صندوق انداخت.

وی همچنین در این حضور از تعدادی از شعب اخذ رأی ری در جنوب تهران بازدید کرد.

نماینده عالی دولت در استان تهران توسط حسین توکلی کجانی، فرماندار ری و معاون استاندار تهران، امین بابایی، مشاور استاندار تهران و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری و تعدادی دیگر از مسئولین همراهی می‌شد.

استاندار تهران در حاشیه این حضور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون هیچ مشکل خاصی در برگزاری انتخابات در سطح این استان وجود نداشته است، اظهار داشت: تمام شرایط برای حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی فراهم و تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

انوشیروان محسنی بندپی از مردم خواست، رأی دادن را به ساعات پایانی موکول نکنند و گفت: ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تعرفه برای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای پنجمین مجلس خبرگان توزیع شده است.