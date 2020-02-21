آیت الله محمودی گلپایگانی رای خود را به صندوق انتخابات انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی پیش از ظهر جمعه و با حضور در شعب اخذ رأی ورامین، رأی خود را به صندوق یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری انداخت.

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین سپس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن درخواست از مردم مؤمن استان تهران اظهار کرد: باید با قصد قربت و برای اعتلای اسلام و ایران عزیز در انتخابات شرکت کنیم.

وی با بیان اینکه سرنوشت کشور در انتخابات رقم خواهد خورد، گفت: مسئولان، به ویژه افرادی که با رأی مردم به مجلس راه می‌یابند، می‌بایست، با تلاش بیشتر و عمل به وعده‌ها در جهت کسب رضای خدا و حل مشکلات موجود گام بردارند.

محمودی گلپایگانی ادامه داد: امروز کشور نیازمند اقدامات جهادی و خدمت رسانی بدون منت و خالص است و در این میان انتخاب اصلح بسیار مؤثر خواهد بود.