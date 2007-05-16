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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۱۲

55 مدرسه توسط خیرین مدرسه ساز در آذربایجان غربی احداث می شود

آذربایجان غربی - خبرگزاری مهر : مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز آذربایجان غربی از احداث 55 مدرسه توسط خیرین در استان طی سال جاری خبرداد.

علی آخوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد : به همت خیرین مدرسه ساز امسال 55 باب مدرسه  با 253 کلاس درس  در مناطق شهری و روستایی استان آذربایجان غربی در دست ساخت است .

وی تعهدات خیرین مدرسه ساز برای ساخت این تعداد مدارس در استان را طی سال جاری 310 میلیارد ریال اعلام کرد.

آخوندیان افزود :  از مجموع این مدارس 27 مدرسه شامل 73 کلاس درس امسال به بهره برداری می رسد و مابقی در اتمام سال به بهره برداری خواهد رسید.

وی تعداد خیرین مدرسه ساز  استان را یکهزار و 160 نفر اعلام کرد و یادآور شد : این افراد با اهدا زمین ، کمک نقدی ، اختصاص  بخشی از حقوق و اهدا  دارائی های خود در امر مدرسه سازی  شرکت می کنند .

 

کد مطلب 485778

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