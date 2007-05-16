55 مدرسه توسط خیرین مدرسه ساز در آذربایجان غربی احداث می شود

علی آخوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد : به همت خیرین مدرسه ساز امسال 55 باب مدرسه با 253 کلاس درس در مناطق شهری و روستایی استان آذربایجان غربی در دست ساخت است .

وی تعهدات خیرین مدرسه ساز برای ساخت این تعداد مدارس در استان را طی سال جاری 310 میلیارد ریال اعلام کرد.

آخوندیان افزود : از مجموع این مدارس 27 مدرسه شامل 73 کلاس درس امسال به بهره برداری می رسد و مابقی در اتمام سال به بهره برداری خواهد رسید.

وی تعداد خیرین مدرسه ساز استان را یکهزار و 160 نفر اعلام کرد و یادآور شد : این افراد با اهدا زمین ، کمک نقدی ، اختصاص بخشی از حقوق و اهدا دارائی های خود در امر مدرسه سازی شرکت می کنند .