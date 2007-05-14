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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۰:۴۴

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه:

واشنگتن نباید دیدگاه خود را بر مسکو دیکته کند

واشنگتن نباید دیدگاه خود را بر مسکو دیکته کند

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به سفر کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به مسکو هشدار داد : آمریکا نباید دیدگاه خود را بر دیگران از جمله بر روسیه دیکته کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،"میخائیل کامینین" در گفتگو با رویترز درباره سفر"کاندولیزا رایس" به کشورش گفت:" ما همواره از شرکای آمریکایی خود می خواهیم که صریح و بی پرده سخن بگویند و تلاش نکنند تا دیدگاه خود را بر دیگران دیکته کنند."

وی افزود:" آنچه به آن نیاز داریم گزارش نیست، بلکه تلاش مشترک و تحقیق مشترک برای یافتن راه حل است."

بر پایه این گزارش، سفر دو روزه رایس با هدف بهبود رابطه ای صورت می گیرد که در نتیجه اختلافات بین واشنگتن و تهران بر مسئله سپر موشکی تیره شده؛ تا جایی که برخی درباره یک جنگ سرد جدید هشدار داده اند.

اما مقامهای روسی گفته اند که آنها برای گفتگوهای آرام و مثبت با رایس آماده می شوند.

قرار است رایس در این سفر با "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور،"سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه و دیگر مقامهای ارشد روسی گفتگو کند.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در جمهوری چک را در خاک آنها مستقر کند.

واشنگتن هدف از استقرار این سیستم دفاع ضد موشکی را مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی همچون کره شمالی و ایران برای منافع ایالات متحده اعلام کرده، اما به باور روسیه، از آنجا که تهران و پیونگ یانگ از توان چندانی برای تهدید آمریکا برخودار نیستند، لذا هدف این سیستم در راستای نظارت بر توان موشکی روسیه است.

کد مطلب 485787

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