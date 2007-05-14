واشنگتن نباید دیدگاه خود را بر مسکو دیکته کند

به گزارش خبرگزاری مهر،"میخائیل کامینین" در گفتگو با رویترز درباره سفر"کاندولیزا رایس" به کشورش گفت:" ما همواره از شرکای آمریکایی خود می خواهیم که صریح و بی پرده سخن بگویند و تلاش نکنند تا دیدگاه خود را بر دیگران دیکته کنند."

وی افزود:" آنچه به آن نیاز داریم گزارش نیست، بلکه تلاش مشترک و تحقیق مشترک برای یافتن راه حل است."

بر پایه این گزارش، سفر دو روزه رایس با هدف بهبود رابطه ای صورت می گیرد که در نتیجه اختلافات بین واشنگتن و تهران بر مسئله سپر موشکی تیره شده؛ تا جایی که برخی درباره یک جنگ سرد جدید هشدار داده اند.

اما مقامهای روسی گفته اند که آنها برای گفتگوهای آرام و مثبت با رایس آماده می شوند.

قرار است رایس در این سفر با "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور،"سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه و دیگر مقامهای ارشد روسی گفتگو کند.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در جمهوری چک را در خاک آنها مستقر کند.

واشنگتن هدف از استقرار این سیستم دفاع ضد موشکی را مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی همچون کره شمالی و ایران برای منافع ایالات متحده اعلام کرده، اما به باور روسیه، از آنجا که تهران و پیونگ یانگ از توان چندانی برای تهدید آمریکا برخودار نیستند، لذا هدف این سیستم در راستای نظارت بر توان موشکی روسیه است.