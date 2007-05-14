۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۰:۰۴

برقعی مسئول توزیع و جابجایی اعتبارات بودجه سال 86 شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در توزیع و جابجایی اعتبارات بودجه سال 86 انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/2/1386 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: امیرمنصور برقعی ـ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در موارد زیر تعیین می‌شود:

الف ـ انجام جابجایی اعتبارات سال1386 مربوط به ردیفهای متفرقه موضوع بند « ج» تبصره (20) قانون بودجه سال 1386 کل کشور.

ب ـ توزیع و ابلاغ اعتبارات حسب مورد هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای ردیفهای متفرقه مشروح در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، منظور در قانون بودجه سال 1386 کل کشور، بین دستگاههای اجرایی ذی‌ربط.

تصمیماتی که توسط نماینده ویژه رئیس جمهور درخصوص امور اجرایی موارد یادشده اتخاذ می‌شود در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا می‌باشد و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.

