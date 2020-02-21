فعالیت های تبلیغی عامل کاهش معضلات اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق مهرابی، پنج شنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه بین سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به اینکه عظمت کار تبلیغ را نمی‌توان نادیده گرفت، گفت: کسی نمی‌توان تبلیغ را بدون سازمان اوقاف مورد توجه قرار دهد.

وی در خصوص وقف در جامعه نیز خاطرنشان کرد: یکی از وظایفی که بر دوش همه مردم بوده است وظیفه همگانی وقف است به گونه‌ای که باید تلاش کرد تا همه واقف باشیم البته وقف به نیاز جامعه توجه کرده و دستگیری از مستمندان، ترویج فرهنگ قرآن و توجه به بیماران از جمله موضوعات وقف است.

مهرابی در خصوص کارکردهای وقف نیز متذکر شد: علاوه بر کارکردهای مذهبی وقف تأثیرات اجتماعی نیز داشته که از جمله این تأثیرات می‌توان به وحدت اشاره کرد. لازم به ذکر است که وحدت زمانی در جامعه ایجاد می‌شود که در آن جامعه شاهد حضور واقفان مختلفی باشیم این تفاهم نامه به منزله کمک مالی صرف به مبلغین نیست بلکه این در تفاهم نامه حق التبلیغ مشخص شده است و حمایت از مبلغ را مورد توجه قرار می‌دهد.

حجت‌الاسلام مهرابی با یادآوری این مطلب که ۲۰۰ نفر از روحانیون مبلغ را پوشش می‌دهد، تاکید کرد: مبلغین و شبکه‌های تبلیغی، نقش مؤثری در اجتماع دارند و هر جا این مبلغین بوده اند باعث شده تا آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به اینکه رویکرد این طرح تقویت جایگاه وقف و تبلیغ وقف در کشور است، اضافه کرد: در این طرح مجموعه‌ای از روحانیون که به عنوان روحانی مستقر زیر مجموعه سازمان تبلیغات فعالیت می‌کنند، زیر چتر سازمان اوقاف آمده اند این افراد فعالیت‌های مناسبی در حوزه تبلیغی دارند.