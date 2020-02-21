آغاز ماراتن مجلس یازدهم از ساعت ۸ صبح/۵۵ هزار شعبه درانتظار مردم

به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره‌ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری ساعت ۸ صبح امروز (جمعه) در سراسر کشور آغاز خواهد شد.

گفتنی است، سیداسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور در این رابطه روز گذشته اظهار داشت: انتخابات از ساعت هشت صبح در ۵۵ هزار شعبه اخذ رأی در سراسر کشور آغاز و همکاران ما در شعب مستقر خواهند بود تا فرآیند رأی‌گیری را انجام دهند.

وی در مورد طول زمان برگزاری انتخابات نیز گفت: رأی‌گیری از ساعت هشت صبح آغاز و بر اساس قانون، حداقل به مدت ۱۰ ساعت انتخابات جریان خواهد داشت. در صورت ضرورت ممکن است یک یا دو ساعت این زمان کم یا زیاد تمدید شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: از همین رو یک مجموعه یک میلیون نفری در سراسر کشور آماده هستند تا کار اخذ رأی از مردم را انجام داده و یک روز باشکوه را با حضور گسترده مردم رقم بزنند.

موسوی در مورد سن افرادی که واجد شرایط رأی دادن هستند نیز عنوان کرد: متولدین دو اسفند ۱۳۸۰ و قبل از آن می‌توانند در انتخابات پیش رو رأی دهند. مجموع افراد واجد شرایط رأی دادن برای انتخابات مجلس، ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار ۱۵۹ نفر خواهد بود.

وی اضافه کرد: حدود سه میلیون نفر از افرادی که واجد رأی دادن هستند، رأی اولی بوده و برای اولین بار رأی دادن را تجریه خواهند کرد.

براساس این گزارش، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز روز گذشته در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: ما با توافقی که با شورای نگهبان کردیم، ساعت ختم رأی‌گیری را به گونه‌ای اعلام می‌کنیم که تا ساعت ۱۲ شب تمام شود، بنابراین مردم با آرامش و شوق و ذوقی که دارند لطفاً تلاش کنند که اول وقت به شعب انتخاباتی مراجعه کنند.

گفتنی است، انتخابات در ۵۵ هزار شعبه اخذ رأی در ۲۰۸ حوزه انتخابیه برگزار می‌شود، و در مجموع بیش از یک میلیون نفر در روند برگزاری انتخابات فعالیت دارند.