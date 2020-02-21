حضور مردم در انتخابات سند وفاداری ملت به انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد صبح جمعه در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن در جشن پیروزی انقلاب اسلامی باعث خلق حماسه شد و ملت باز هم با حضور حداکثری در پای صندوق های رای در حال خلق حماسه ای دیگر هستند تا برگ زرینی بر افتخارات کشور اضافه کنند.

وی با بیان این که مشارکت حداکثری در انتخابات یک تکلیف شرعی است و سرنوشت کشور را مشخص می کند، افزود: حضور مردم در صحنه ها سند وفاداری ملت به انقلاب است.

ولی نژاد گفت: مردم برای دفاع از انقلاب، نظام و رهبری احساس وظیفه دینی و شرعی می‌کنند و تاکنون در همه صحنه‌های انقلاب حضور گسترده خود را به اثبات رسانده‌اند.

عضو شورای فرهنگ عمومی گلستان با بیان این مطلب که تبلیغات دشمنان نظام اسلامی نمی تواند مانع حضور مردم در پای صندوق های رأی شود، گفت: دشمنان بر روی حضور و عدم حضور مردم در انتخابات حساب باز کرده‌اند و حضور حداکثری مردم همچون گذشته آنها را مایوس و همه توطئه‌ها و برنامه‌ریزیهای آنان را خنثی کرد.

ولی نژاد بیان کرد: رهبر معظم انقلاب، عمود خیمه انقلاب اسلامی است و ایشان تاکیدات فراوانی در خصوص شرکت و حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای داشتند و لذا عمل به فرمایشات معظم له برای ما حجت است.