روز "بدون دخانیات" به مدارس می آید

مهناز تسلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: همایش دانش آموزان پیشگامان سلامت، در بین ترویج دهندگان سلامت و دانش آموزان منتخب راهنمایی و دبیرستان و به منظور ارتقاء آموزش بهداشت در مدارس انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان ساخت: در این همایش 400 نفر از دختران و 400 نفر از پسران در مبارزه با دخانیات به ویژه سیگار، روشهای آموزش برای همه را تمرین می کنند.

تسلیمی تاکید کرد: دانش آموزان پس از کسب مهارت در طول سال تحصیلی به فعالیتهای آموزشی، روزنامه دیواری و... زیر نظر معلمان به همسالان خود آموزش خواهند داد.

کارشناس مسئول سلامت و تندرستی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، انجام این فعالیتها را با همکاری کارشناسان دفتر اداره سلامت شهرداری تهران اعلام کرد و گفت: مکان برگزاری همایش مذکور هنوز مشخص نشده است.