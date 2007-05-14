9 داور بین المللی ایران مجوز قضاوت در شنای بزرگسالان را به دست آوردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فینا ، محمدعلی مجزا (داور شیرجه) ، پرویز هدایت ، سید نورالدین طالبی ، محمد حسین اقبالی و حشمت اله اجاق (داوران شنا) ، محمد هادی بیک ، حسین علی صابر مجیدی، بهرام توکلی و سید محمد علی گرامی (داوران واترپلو) داوران بین المللی فینا هستند که مجوز داوری در شنای بزرگسالان را به دست آوردند.



در حال حاضر 17 داور فدراسیون شنا شیرجه و واترپلو کشورمان : واترپلو (4 نفر) ، شنا(3 نفر) ، شیرجه (5 نفر) و شنای موزون (5 نفر) در فهرست داوران بین المللی فدراسیون شنا قرار دارند.

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