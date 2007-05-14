  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۰:۵۰

براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون جهانی شنا ؛

9 داور بین المللی ایران مجوز قضاوت در شنای بزرگسالان را به دست آوردند

داور بین المللی شنا ، شیرجه و واترپلو مجوز قضاوت در مسابقات شنای بزرگسالان فدراسیون جهانی شنا(فینا) را به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فینا ، محمدعلی مجزا (داور شیرجه) ، پرویز هدایت ، سید نورالدین طالبی ، محمد حسین اقبالی و حشمت اله اجاق (داوران شنا) ، محمد هادی بیک ، حسین علی صابر مجیدی، بهرام توکلی و سید محمد علی گرامی (داوران واترپلو) داوران بین المللی فینا هستند که مجوز داوری در شنای بزرگسالان را به دست آوردند.

در حال حاضر 17 داور فدراسیون شنا شیرجه و واترپلو کشورمان : واترپلو (4 نفر) ، شنا(3 نفر) ، شیرجه (5 نفر) و شنای موزون (5 نفر) در فهرست داوران بین المللی فدراسیون شنا قرار دارند.
کد مطلب 485811

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها