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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۵۷

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کردستان:

۱۵۰ خبرنگار و عکاس انتخابات مجلس در کردستان را پوشش می دهند

۱۵۰ خبرنگار و عکاس انتخابات مجلس در کردستان را پوشش می دهند

سنندج - رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کردستان گفت: بیش از ۱۵۰ خبرنگار و عکاس انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کردستان را پوشش خبری می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مفاخری صبح جمعه در جمع خبرنگاران استان کردستان اظهار داشت: امروز بیش از ۱۵۰ خبرنگار و عکاس خبرگزاری ها، نشریات، صدا و سیما و رسانه های محلی انتخابات مجلس شورای اسلامی در کردستان را پوشش می دهند.

وی افزود: با توجه به اینکه انعکاس این رویداد ملی به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای کشور حائز اهمیت است، پوشش خبری آن توسط رسانه های داخلی مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه در کردستان نیز این مسئله به جد دنبال می شود.

استان کردستان دارای پنج حوزه انتخابیه و شش نماینده در مجلس شورای اسلامی است که حوزه انتخابیه سنندج شامل شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره با نماینده، حوزه انتخابیه بیجار با یک نماینده، حوزه انتخابیه قروه شامل شهرستان‌های قروه و دهگلان با یک نماینده، حوزه انتخابیه سقز شامل شهرستان‌های سقز و بانه با یک نماینده و حوزه انتخابیه مریوان شامل شهرستان‌های مریوان و سروآباد با یک نماینده است.

کد مطلب 4858129

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