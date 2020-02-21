۱۵۰ خبرنگار و عکاس انتخابات مجلس در کردستان را پوشش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علی مفاخری صبح جمعه در جمع خبرنگاران استان کردستان اظهار داشت: امروز بیش از ۱۵۰ خبرنگار و عکاس خبرگزاری ها، نشریات، صدا و سیما و رسانه های محلی انتخابات مجلس شورای اسلامی در کردستان را پوشش می دهند.

وی افزود: با توجه به اینکه انعکاس این رویداد ملی به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای کشور حائز اهمیت است، پوشش خبری آن توسط رسانه های داخلی مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه در کردستان نیز این مسئله به جد دنبال می شود.

استان کردستان دارای پنج حوزه انتخابیه و شش نماینده در مجلس شورای اسلامی است که حوزه انتخابیه سنندج شامل شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره با نماینده، حوزه انتخابیه بیجار با یک نماینده، حوزه انتخابیه قروه شامل شهرستان‌های قروه و دهگلان با یک نماینده، حوزه انتخابیه سقز شامل شهرستان‌های سقز و بانه با یک نماینده و حوزه انتخابیه مریوان شامل شهرستان‌های مریوان و سروآباد با یک نماینده است.