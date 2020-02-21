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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۱۲

نماینده ولی فقیه در کردستان:

حضور پرشور در انتخابات در امنیت و توسعه کشور نقش مهمی دارد

حضور پرشور در انتخابات در امنیت و توسعه کشور نقش مهمی دارد

سنندج - نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: حضور پرشور و گسترده مردم پای صندوق های رای و در صحنه انتخابات نقش مهمی در امنیت، اقتدار و توسعه اقتصادی آینده کشور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی صبح جمعه در جمع خبرنگاران در محل صندوق شماره ۲۷ اخذ رای در سنندج، اظهار داشت: انتخابات مجلس یک جشن ملی و تکلیف شرعی است که همه ایرانیان وظیفه دارند در آن شرکت کنند.

وی افزود: اگر مردم این مسئله را درک کنند که حضور در انتخابات بر روی سرنوشت خود آنان و کشور تاثیر دارد و توسعه اقتصادی, امنیت و اقتدار کشور در اینده به این حضور بستگی دارد، بدون شک در صحنه حضور خواهند یافت.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: با توجه به اینکه انتخابات در تعیین سرنوشت فرد و جامعه تاثیر دارد، بنابراین امیدواریم که مردم با اکثریت آرا نماینده اصلح را به مجلس بفرستند و اجازه ندهند که اقلیت برای اکثریت تصمیم بگیرند.

آیت الله حسینی شاهرودی یادآور شد: مردم نباید نسبت به سرنوشت خودشان بی‌تفاوت باشند چون در این صورت نمی‌توانند افراد متعهد، متخصص، کارآمد و پاکدست را به مجلس بفرستند.

استان کردستان دارای پنج حوزه انتخابیه و شش نماینده در مجلس شورای اسلامی است که حوزه انتخابیه سنندج شامل شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره با نماینده، حوزه انتخابیه بیجار با یک نماینده، حوزه انتخابیه قروه شامل شهرستان‌های قروه و دهگلان با یک نماینده، حوزه انتخابیه سقز شامل شهرستان‌های سقز و بانه با یک نماینده و حوزه انتخابیه مریوان شامل شهرستان‌های مریوان و سروآباد با یک نماینده است.

کد مطلب 4858146

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