مشارکت خوب کردستانی ها در انتخابات/رای گیری درکل استان ادامه دارد

حسین خوش اقبال ظهر امروز در محل ستاد انتخابات استان کردستان به خبرنگار مهر، گفت: خوشبختانه همزمان با سراسر کشور اخذ رای در تمامی شعبه های پیش بینی شده در سراسر استان کردستان آغاز شد.

وی با اشاره به ایجاد تمهیدات لازم برای حضور به موقع صندوق ها در محل شعبه های پیش بینی شده، گفت: از صبح امروز ساعت ۸ صبح در تمامی شعبه های شهری و روستایی ثابت و سیار اخذ شروع شده است و هم اکنون نیز ادامه دارد.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان یادآور شد: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته و با استفاده از وسایل نقلیه مختلف صندوق های اخذ رای برای روستاهای دور افتاده و مناطق صعب العبور از شب گذشته ارسال شده است.

وی گفت: همچنین با هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط و در صورت نیاز امکان استفاده از بالگرد برای حمل و نقل صندوق های رای پیش‌بینی شده است و در این زمینه نیز هیچ مشکلی نداریم.

خوش اقبال به وضعیت میزان مشارکت مردم در انتخابات امروز مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی فرمانداری ها تا ظهر امروز میزان مشارکت مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قابل قبول و رضایت بخش بوده است.

وی ضمن دعوت از مردم برای حضور در پای صندوق‌های رای، گفت: انتظار می رود که مردم استان کردستان با توجه به وضعیت مناسب و آب و هوایی هر چه سریعتر با حضور در شعبات پیش‌بینی‌شده رای خود را به صندوق بیندازند.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان افزود: در حوزه مسائل امنیتی نیز پیش بینی های لازم صورت گرفته و هم اکنون هیچ گونه مشکلی در راستای تامین امنیت برگزاری انتخابات وجود ندارد.

وی گفت: تعداد هزار و ۲۳۴ شعبه اخذ رای برای انتخابات امروز مجلس شورای اسلامی در کردستان در نظر گرفته شده است که از این تعداد ۵۲۹ شعبه شهری و ۷۰۵ شعبه دیگر در روستاهای سطح استان مستقر هستند.

حسین خوش اقبال بیان کرد: همچنین از این تعداد صندوق اخذ رای، ۶۳۲ شعبه به صورت ثابت دایر شده اند و ۶۰۲ شعبه به صورت سیار در سطح استان پیش بینی شده است.

استان کردستان دارای پنج حوزه انتخابیه و شش نماینده در مجلس شورای اسلامی است که حوزه انتخابیه سنندج شامل شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره با نماینده، حوزه انتخابیه بیجار با یک نماینده، حوزه انتخابیه قروه شامل شهرستان‌های قروه و دهگلان با یک نماینده، حوزه انتخابیه سقز شامل شهرستان‌های سقز و بانه با یک نماینده و حوزه انتخابیه مریوان شامل شهرستان‌های مریوان و سروآباد با یک نماینده است.