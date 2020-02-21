حضور پرشور در انتخابات ضامن اقتدار نظام اسلامی است

ماموستا فایق رستمی صبح امروز در حاشیه بازدید از صندوق اخذ رأی در مسجد جامع سنندج، به خبرنگار مهر گفت: حضور پرشور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی ضامن عزت و اقتدار بیشتر برای کشور است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی تاکنون برگزاری انتخابات را به عنوان یکی از اولویتهای خود در دستور کار قرار داده و امروز نیز مردم با حضور و مشارکت حداکثری خود در راستای کمک به توسعه و اقتدار بیشتر کشور گام برخواهند داشت.
امام جمعه سنندج با بیان اینکه انتخابات میتواند در تعیین سرنوشت افراد مؤثر باشد، یادآور شد: تشکیل مجلس قوی و برآمده از رأی و نظر مردم یکی از ضرورتهای مهم کشور به شمار میرود.
وی ضمن دعوت از مردم کردستان برای حضور پرشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: انتظار میرود که کردستانیها همانند دیگر صحنههای دفاع از نظام و انقلاب در انتخابات امروز نیز حضور پرشوری داشته باشند.
وی از نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی در راستای تأمین امنیت برگزاری انتخابات تقدیر کرد و گفت: باید از تمام عوامل اجرایی برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در استان کردستان تقدیر و تشکر کرده و امیدواریم انتخاباتی باشکوه و با حضور پرشور مردم را شاهد باشیم.
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