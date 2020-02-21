آغاز ماراتن مجلس یازدهم در تایباد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نخستین میان دوره پنجمین مجلس خبرگان رهبری در شرقی ترین نقطه کشور همزمان با سراسر کشور آغاز شد.

محسن سیاح، رئیس ستاد انتخابات شهرستان تایباد، در گفتگو با مهر، اظهار کرد: ۶۷ صندوق اخذ رأی متشکل از ۵۵ صندوق ثابت و ۱۲ صندوق سیار از ۸۵ هزار واجد شرایط رأی دادن در شهرستان تایباد کسب آرا خواهند کرد.

گفتنی است، حوزه انتخابیه تایباد، تربت جام، باخرز و صالح آباد با ۳۱ نامزد، تبلیغات انتخاباتی را آغاز کرد، اما با انصراف برخی از نامزدها، در حال حاضر یازده کاندید از این حوزه انتخابیه، برای یک کرسی در مجلس شورای اسلامی خود را به رأی مردم خواهند گذاشت.