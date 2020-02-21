۲ کاندیدای دیگر در شهرستان شادگان انصراف دادند

سعید حاجیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز پنج شنبه دو نفر از کاندیدای دیگر انصراف خود را اعلام کردند و در حال حاضر ۱۰ نفر در این رقابتها باقی ماندهاند.
وی افزود: با انصراف این کاندیدا شمار داوطلبان باقی مانده برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این شهرستان به ۱۰ نفر رسید.
رئیس حوزه انتخابیه شادگان تصریح کرد: انتشار هرگونه خبری دال بر انصراف احتمالی کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی فاقد هرگونه ارزشی بوده و این اخبار تنها در صورتی مورد تأیید است که نامه کتبی خود کاندید مبنی بر انصراف توسط ستاد انتخابات این شهرستان دریافت شود.
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