مردم با انتخاب احسن مجلسی قوی و بصیر انتخاب خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح جمعه در اولین دقایق شروع انتخابات رأی خود را به صندوق انداخت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی بعد از شرکت در انتخابات در جمع خبرنگاران اظهارکرد: انتخابات برای ملت ایران یک جشن ملی است چرا که روز یأس و ناامیدی دشمنان است.

عبادی بیان‌کرد: قبل از انقلاب اسلامی استعمارگران در انتخاب شاه تا کدخدای یک منطقه دخیل بودند ولی انقلاب حق مردم را از استعمارگران گرفت و به مردم برگرداند.

وی ادامه‌داد: در نظام مردم سالاری مردم برای سرنوشت کشور تعیین تکلیف می‌کنند ولی دشمنان هر تلاشی می‌کنند تا به این حق مردم آسیب بزنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی گفت: امیدواریم مردم نیز با انتخاب احسن یک مجلس قوی تشکیل دهند تا مشکلات موجود کاهش یابد.