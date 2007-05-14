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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۰:۵۲

قیمت هر کیلو زعفران تا 400 هزار تومان کاهش یافت

قیمت هر کیلو زعفران تا 400 هزار تومان کاهش یافت

‌هم اکنون هر کیلو زعفران با حدود 300 تا 400 هزار تومان کاهش به قیمت یک میلیون و 700 هزار تومان به فروش می‌رسد.

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی زعفرانکاران ایران درگفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلایل کاهش زعفران گفت:  نبود خریدار و فروشنده در بازار زعفران موجب شده که قیمت این محصول دربازار زعفران کاهش یابد به طوریکه هم اکنون عمده زعفران تولیدی فروخته شده است.

محمدحسین مشکانی با اشاره به این که کشاورزان و تولید کننده هیچ سودی ازافزایش بی رویه قیمت زعفران کسب نکردند ،‌ گفت:‌ کشاورزان زعفران کار که عمدتا خرده پا هستند به دلیل امرار معاش خود محصول خود را با قیمت های پایین تر(390 تا 600 هزار تومان )‌ فروختند وعمده زعفران تولیدی دردست اختیارعده ای واسطه ودلال قرار گرفت.

وی با تاکید براین که بخشی از افزایش قیمت زعفران به دلیل خرید وفروش های کاذب ‌بوده است ،‌ گفت:‌ دلالان و واسطه ها با خرید و فروش های کاذب موجب افزایش قیمت هرکیلوزعفران تا دومیلیون و 100هزار تومان شدند.

مشکانی اظهار امیدواری کرد که با توجه به بارندگی‌های خوب امسال و درصورت عدم آسیب پیاز زعفران ، ‌تولید این محصول در سال جاری  به 200 تن برسد.

وی با اشاره به عملکرد مثبت سازمان تعاون روستایی درمورد خرید توافقی زعفران، ‌گفت:‌ هرچند که عملکرد سازمان تعاون روستایی درسال نخست اجرای خرید توافقی (سال 84)‌ به نفع کشاورزان و بازار بود اما از سازمان تعاون روستایی انتظار می رفت که درسال 85 بازار زعفران را با خرید بموقع و در صورت نیاز این محصول تنظیم کند.

 

کد مطلب 485819

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