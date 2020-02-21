مشارکت ۴۰ درصدی کرمانشاهی ها با موج دوم حضور در شعب اخذ رای

به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند اخذ رأی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با سراسر کشور در کرمانشاه آغاز شد.
رأیگیری رأس ساعت ۸ صبح در یک هزار و ۵۸۵ صندوق ثابت و سیار اخذ رأی آغاز شد و مردم انقلابی استان در همان دقایق اولیه حضوری پرشور دارند.
در این دوره انتخابات یک میلیون و ۵۴۶ هزار و ۴۱۳ نفر از مردم استان واجد شرایط رأی هستند و براساس اعلام صورت گرفته ۵۹ هزار نفر رأی اولی هستند.
آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه نیز در ساعات اولیه رأی گیری با حضور در شعب اخذ رأی آرای خود را به صندوق انداخت.
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه پس از رأی دادن در جمع خبرنگاران گفت: طی تماسهایی که با فرمانداران داشتم آنها اعلام کردند که استقبال مردم از انتخابات خوب بوده است.
کرمانشاهیها که همواره با حضور به موقع خود در صحنههای انقلاب نقش آفرینی کردهاند امروز هم با حضوری پرشور برگ زرین دیگری در تاریخ افتخارات خود رقم میزنند.
مردم استان از همان دقایق اولیه برای تداوم انقلاب اقتدار و امنیت پایدار در شعبههای اخذ رأی حضور یافتند و رأی خود را به صندوق انداختند.
سلیمانی دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه هم اعلام کرد که تا کنون مشکلی در روند و فرآیند انتخابات پیش نیامده و به صورت عادی در حال برگزاری است.
حضور پرشور رأی اولیها در پای صندوقهای رأی از نکات جالب انتخابات این دوره است.
در ساعات پایانی اخذ رأی در کرمانشاه شاهد حضور پرشور مردم در شعب اخذ رأی و افزایش مشارکت هستیم و در برخی شعب حتی صفوف طولانی تشکیل شده است.
بر اساس گزارشهای رسیده خبرنگاران مهر از سطح استان به ویژه شهر کرمانشاه در حال حاضر برخی شعب که در این ساعات با ازدحام جمعیت رو به رو شده اند و با وجود تمدید زمان رأی گیری تا ساعت ۲۲ درخواست تمدید یک ساعت دیگر مطرح میشود.
این مشارکت در شرایطی اتفاق میافتد که کمپین تحریم انتخابات با فضاسازی سنگین جبهه ضد ایرانی سعی در منصرف کردن مردم برای حضور در انتخابات داشت.
آنها همچنین با فضاسازی شیوع بیماری کرونا و ایجاد ترس در بین مردم موضوع کاهش مشارکت را پیگیر بودند ولی با وجود این فضاسازیها تا این لحظه شاهد مشارکت ۴۰ درصدی مردم در انتخابات بودیم.
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