بام ایران آماده خلق حماسه ای دیگر/ سردی هوا مانع حضور نشد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: صبح امروز جمعه دوم اسفندماه همزمان با سراسر کشور انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۸ صبح آغاز شد.

با وجود اینکه بارش باران در سطح استان قطع شده است و اما سردی هوا همچنان احساس می‌شود.

گزارش خبرنگار مهر از حوزه‌های انتخابیه نشان می‌دهد که مردم با وجود سردی هوا حضور پر رنگی در ابتدای آغاز انتخابات داشتند و حضور مردم دقیقه به دقیقه در حال افزایش است.

با حضور در انتخابات از کشورم دفاع کرده ام

یکی از جوانان شهرکردی که در حال انداختن رأی خود به صندوق اخذ رأی بود در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دشمن تمام تلاش خود را می‌کند که مردم پای صندوق‌های رأی حاضر نشوند.

رشید علیپور بیان کرد: من کشورم را دوست دارم و امروز با حضور خودم در انتخابات از کشورم دفاع کردم.

وی بیان کرد: وحدت و همدلی مردم و حضور در صحنه‌های مختلف از جمله انتخابات موجب شکست توطئه‌های دشمن می‌شود.

حضور در انتخابات باعث اقتدار و عزت کشور می‌شود

یکی دیگر از شهروندان فرخ شهری در حوزه انتخابات شهید مظلوم در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: حضور در انتخابات باعث اقتدار و عزت کشور می‌شود.

وی بیان کرد: مردم با حضور خود حمایت خود را از آرمان‌های انقلاب اسلامی به جهانیان نشان می‌دهند.

وی عنوان کرد: امنیت امروز کشور مرهون وحدت و همدلی مردم و مسئولان است.

وی بیان کرد: مردم با حضور خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی بار دیگر همدلی و اتحاد خود را به جهانیان اثبات می‌کنند.

۷۳۲ هزار و ۳۰۴ نفر در این استان شرایط رأی دادن در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند ۷۳۷ شعبه آماده اخذ رأی مردم در سطح استان هستند که از این تعداد ۵۳۱ شعبه ثابت و ۲۰۶ شعبه سیار است.

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ۷۳۲ هزار و ۳۰۴ نفر در این استان شرایط رأی دادن در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند.

جعفر مردانی افزود: از این تعداد ۳۶۳ هزار و ۱۵۱ نفر زن و ۳۶۹ هزار و ۱۵۳ نفر مرد هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش‌بینی ۷۳۷ شعبه اخذ رأی در استان، گفت: از این تعداد ۵۳۱ شعبه ثابت و ۲۰۶ شعبه سیار است.

مردانی تصریح کرد: همچنین از این تعداد ۳۴۷ شعبه روستایی و ۳۹۰ شعبه شهری است.

وی با اشاره به اینکه ۱۶ هزار نفر در امر برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در استان فعالیت می‌کنند، بیان کرد: این تعداد افراد شامل هیأت‌های اجرایی، نظارت، بازرسی و نیروهای تأمین‌کننده نظم و امنیت انتخابات است.