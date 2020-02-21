حضور پرشور مردم در رای گیری «نه» گفتن به دشمنان نظام و انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی صبح جمعه در آغاز رأی گیری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، پس از انداختن رأی خود به صندوق، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از افتخارات بزرگ امام راحل این بود که می‌گفت ما خدمت گذار مردم هستیم چراکه مردم هستند که به جمهوری اسلامی رأی دادند.

وی افزود: رأی مردم در جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌ها حضور مردم سرنوشت ساز است و رأی دادن حق شرعی این مردم است و این مردم سالاری دینی یادگار امام و شهدا است.

دری نجف آبادی بیان کرد: این مشارکت در انتخابات ضربه بزرگی به دشمنان نظام اسلامی است و امیدوارم مردم در این امتحان بزرگ، که نباید چیزی مانع شود در آن حضور یابند، به عزت و اقتدار جمهوری اسلامی بله گفته و به دشمنان نظام نه بگویند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطر نشان کرد: امیدواریم مردم امروز با حضور حماسی خود در عرصه انتخابات، پاسخی سخت به توطئه‌های دشمن دهند.

وی تصریح کرد: از ۷ هزار نفری که برای انتخابات کاندیدا شده اند، ۲۹۰ نفر انتخاب می‌شوند و مابقی نیز باید در دیگر حوزه‌ها و در سنگر خدمت و عبادت، خدمت گذاری را در دستور کار خود قرار دهند.